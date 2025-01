Potpredsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović potpisao odluku o privremenom finansiranju, za prva tri mjeseca ove godine 12,3 miliona eura, pišu Vijesti.

Izvor: Mondo/Elma Nurković

Građane Budve koštaće funkcionisanje gradske administracije, službi, ustanova kulture, sportskih kolektiva, te lokalni medij, za prva tri mjeseca ove godine 12,3 miliona eura, od kojih će najmanje četiri miliona eura biti utrošeno na zarade.

Kako prenose Vijesti, to piše u odluci o privremenom finansiranju, koju je potpisao potpredsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović.

“Potrošačkim jedinicama koje se finansiraju iz budžeta Opštine mjesečno se odobravaju sredstva do iznosa od jedne dvanaestine stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini, a za period do 1. januara do 31. marta 2025.”, navodi se u odluci koju je parafirao Jovanović.

Gradska kasa za ovu godinu projektovana je na 64,1 milion eura. Opština je dobila saglasnost od Ministarstva finansija na nacrt budžeta, jer planirani tekući prihodi koji iznosi 38 miliona eura veći je od tekućih rashoda, koji su procijenjeni na 32 miliona eura.

Odlukom o privremenom finansiranju za bruto plate zaposlenih u administraciji u prva tri mjeseca biće izdvojeno nešto više od dva miliona eura, dok za ostala lična primanja još 213 hiljada eura. Kada je riječ o transferima institucijama, predviđeno je još dva miliona eura, od kojih gro će biti utrošeno na zarade.

Sa gradskog računa do 31. marta biće prebačeno JU Muzeji i galerije Budve 324 hiljade eura, Radio Televiziji Budva 245 hiljade eura, JU Grad teatar 300.000 eura, Sportsko-rekreativnom centru Budva 151 hiljada, Mediteranskom sportskom centru 175 hiljada, Narodnoj biblioteci Budva 175 hiljada, dok je institucijama sporta opredijeljeno 410 hiljade eura. Za manifestacije i projekte naredne godine biće iz gradske kase opredijeljeno 78 hiljada eura, za obrazovanje 58 hiljada, a za zdravstvenu zaštitu 37.500 eura.

Pod stavkom “ostali transferi” predviđena je potrošnja od milion eura i to 311 hiljada eura Komunalnom preduzeću, 400 hiljada za preduzeće Otpadne vode, a dodatnih 161 hiljadu eura Komunalnom preduzeću biće uplaćeno za odvoz posebnog otpada. Dnevnom centru za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju opredijeljeno je 96 hiljada, Pogrebnim uslugama 47.500, a Akademiji znanja biće uplaćeno 23.750, pišu Vijesti.