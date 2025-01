Kako su pojasnili iz FZO, ova ekspertska misija ima za cilj jačanje administrativnih kapaciteta i pripremu Fonda za buduće korake u pravcu digitalizacije zdravstvenog sistema i mobilnosti radne snage.

Izvor: fond za zdravstveno osiguranje CG

Crna Gora, u sklopu priprema za članstvo u Evropskoj uniji, započinje važan korak ka implementaciji Evropske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO), koja će omogućiti građanima slobodno kretanje, bez rizika da im ne bude obezbijeđeno neophodno liječenje na medicinskoj osnovi ukoliko se razbole ili dožive nesreću u inostranstvu, saopšteno je iz Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore (FZO).

Kako su naveli u saopštenju, Evropska kartica zdravstvenog osiguranja već godinama predstavlja simbol solidarnosti i sigurnosti za milione evropskih državljana, osiguravajući im neophodnu medicinsku zaštitu u inostranstvu.

“Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore preuzeo je ključnu ulogu u implementaciji EKZO-a, osiguravajući da crnogorski zdravstveni sistem bude spreman za dan ulaska u EU. FZO je, kroz TAIEX program, uspješno aplicirao za tehničku pomoć, pod nazivom “Expert mission on implementation of the European Health Insurance Card in Montenegrin healthcare system”, čime je odobreno angažovanje stručnjaka iz EU”, istakli su oni.

Kako su pojasnili iz FZO, ova ekspertska misija ima za cilj jačanje administrativnih kapaciteta i pripremu Fonda za buduće korake u pravcu digitalizacije zdravstvenog sistema i mobilnosti radne snage.

“Tokom narednog perioda, zaposleni Fonda će blisko sarađivati sa ekspertima iz Evropske unije, prikupljajući potrebna znanja i iskustva za uspješnu implementaciju ovog sistema. Stečena ekspertiza biće od ključnog značaja za pripremu predloga o jačanju administrativnih kapaciteta u zdravstvenom sektoru Crne Gore, posebno u oblasti upravljanja međunarodnim zdravstvenim osiguranjem i digitalizacije”, naglasili su u saopštenju.

Kako su zaključili iz Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, ovaj projekat je u potpunosti finansiran od strane Evropske unije kroz Instrument za predpristupnu pomoć (IPA), koji pruža podršku zemljama kandidatima na njihovom putu ka članstvu u EU.