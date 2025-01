Iz Uprave za saobraćaj su dodali da je na ovom putnom pravcu do kraja mjeseca na snazi privremena obustava saobraćaja za sve vrste vozila u vremenskom intervalu od osam do 11 časova i od 14 do 17 časova.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Saobraćaj na putu Berane - Ribarevine biće u potpunosti obustavljen od petka 31. januara u sedam ujutro do subote 1. januara u sedam ujutru, saopšteno je danas iz Uprave za saobraćaj.

"Saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila zbog radova na tunelu Tifran u sklopu rekonstrukcije magistranog puta M-2, dionica Poda-Berane. Za vrijeme totalne obustave saobraćaja na predmetnoj dionici magistralnog puta, putnička vozila i autobusi mogu koristiti alternativne putne pravce", ističe se u saopštenju.

Iz Uprave za saobraćaj su dodali da je na ovom putnom pravcu do kraja mjeseca na snazi privremena obustava saobraćaja za sve vrste vozila u vremenskom intervalu od osam do 11 časova i od 14 do 17 časova.

"Radovi na rekonstrukciji puta Lepenac-Ribarevine-Poda-Berane počeli su 31. jula 2023. godine, a rok za završtak je 24 mjeseca. Vrijednost radova je 35.731.859, 52 eura bez PDV-a", kazali su iz Uprave za saobraćaj.