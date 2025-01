„Ovaj put je još prije više od stotinu dvadeset godina napravio kralj Nikola. To je tada bila najvažnija saobraćajnica prema sjeveru Crne Gore i dalje prema Peći. Nije slučajno ni što se andrijevički mjesni centar na trasi ovog puta i najveće selo zove Kralje, a sa drug

“Ono što je jako bito znati je to da bez obzira na izgradnju druge dionice autoputa ispod Trešnjevika, ovo je jedini put kojim se iz tri opštine dolazi do komova, odnosno do Parka prirode Komovi.

Put preko Trešnjevika je od izuzetne turističke važnosti za ovaj kraj” – kažu u Opštini Andrijevica. Prema onome kako trenutnio stvari stoje, iz pravca Mateševa prema prevoju Trešnejvik, put je već du najvećoj mjeri saniran, a ostaje da se sada od prevoja Trešnjevik do sela Kralje, nadomak Andrijevice sanira nekih šest kilometara, piše RTCG.

“Na ovoj dionici od Trešnjevika do Kralja prema Andrijevici planirana je izgradnja dvije trake i to će umnogome olakšati sabraćaj tokom ljetnje sezone. Treba znati i to da autoput i kada bude napravljen mora imati alternative, a ovaj put je jedini u tom slučaju.

Od Andrijevice do Mateševa njime je svega trideset pet kilometara” – objašnjavaju u lokalnoj upravi. Osim mještana sela koja se nalaze duž ovog puta, rekosntrukcijom su posebno zadovoljni u opštinskom preduzeću Park prirode Komovi, izražavajući nadu da bi se otvaraju nove mogućnosti za bolju i puniju turističku valorizaciju tih planinskih masiva, prenosi RTCG.

„Ovaj put je još prije više od stotinu dvadeset godina napravio kralj Nikola. To je tada bila najvažnija saobraćajnica prema sjeveru Crne Gore i dalje prema Peći. Nije slučajno ni što se andrijevički mjesni centar na trasi ovog puta i najveće selo zove Kralje, a sa druge strane Trešnjevika, prema Mateševu, selo se zove Bare Kraljske“ – pričaju mještani najvećeg sela Kralje, najvećeg na ovoj dionici na teritoriji andrijevičke opštine.

U andrijevičkom mjesnom centru Kralje posebno su zadovoljni, jer osim što su se izborili da izmjeste trasu autoputa kojom se zaboliazi naselje i ne ruše kuće kako je to prvom verzijom bilo predviđeno, sada će se do njihovo atraktivnog sela dolaziti još lakše, sa dvije saobraćajne trake.

„Nacionalnom strategijom biodiverziteta, koju je Vlada usvojila sredinom 2010. godine, planirano a zatim pet godina kasnije i relaizovana ideja da se Komovi proglase reginalnim parkom prirode. Sada imamo Park prirode Komovi, koji obuhvata teritoriju tri opštine “ – kažu mještani MZ Kralje.

Kada je pravio put preko Trešnjevika, kralj Nikola nije vjerovatno mislio da će stotinu dvadeset godina kasnije to biti jedna je od najsiromašnijih opština u državi, prema svim pokazateljima. Ovaj gradić je u vrijeme kralja Nikole imao prvu državnu školu i prvu biblioteku, pa i najviše pismenih stanovnika. Danas je ova varošica po svim pokazateljima među nasiromašnijima u državi, ali se velike nade polažu urpavo u nagli razvoj, naročito turističkih kapaciteta, nakon rekonstrukcije puta preko Trešnjevika, a posebno nakon što bude izgrađena druga dionica autoputa čija je druga petlja upravo u Andrijevici.

“Mi mislimo da će ovaj grad da doživi svoj novi procvat, a već ove godine, za prvih devet mjeseci prošle godine, kako svanična statistika govori, imali smo četiri i po hiljade noćenja. Iz malo kojgeg grada u ovom dijelu države stiže se za najkraće vrijeme do atraktivnih turističkih destinacija, i nas posevno raduje što to sve više prepoznaju strani turisti i bajkeri koji sada nisu više samo u prolazu, već se ovdje i zadržavaju” – kažu u Opštini Andrijevica.

sU lokalnoj urpavi se nadaju da će otvaranjem u saobraćajnom pogledu doći i do smanjenja migracija.“Pa evo već kada bude saniran put na proljeće preko Trešjevika do Mateševa je svega 35 kilometara. A kada bude izgrađena druga dionica autoputa, iz Andrijevice će se za Podgoricu stizati za najkraće vrijeme. Moći će sasvim lagano da se radi, na primjer, u Podgorici, a da se živi u Andrijevici. Nadamo se nekim boljim vremenima za ovaj grad” – vjeruju u lokalnoj upravi.