Zbog planiranih radova na mreži, u petak 31. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati pojedini djelovi opština.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.



Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Željeznička stanica Bioče, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Orah, Boljesestre, Seoštica, Lutovo, željeznička stanica Lutovo, bazna stanica Lutovo, Staniseljići

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Osredina, dio Komunice, dio Novog Sela

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Paprati, Bjeloši, Gornič, Duge Njive, Presjeka, Podkapom – Bostur, Ivanova Korita, Dolovi i Kuk

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Mratinja

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ul. Krupačka, Kapino Polje, dio Kočana, dio Dragovoljića, Trafomont, Maočići, Riječani, ” Sušara Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine , Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela , Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do

Kotor

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Dub, Nalježići, Pelinovo, Odže, Pipoljevac, Mirac, Koložun, Čavori

Bar

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: korisnici na području Žukotrlice iznad pruge i u naselju Vitići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Brdela, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Ulcinjske Krute

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže, Komini, Zbljevo, Vidre, Bučje, Hrkovići, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići, Trnovice

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni:Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica, dio sela Božiće

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Savin Bor, selo Laze

Gusinje

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: uže gradsko jezgro, Ulica Omeragića-centralni dio-Škola, Ambulanta i zelena Pijaca, Čekića Mahala, ulica JNA, naselje u blizini Radončića džamije i zgrada opštine

Plav

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: selo Komorača dio sela Meteh

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: sela:Hurije,Grahovo,Gornja Lovnica,Donja Lovnica,Bubovići,Klanac,Bašča,Sastanci,Lučice,Gržice,Ćosovica,Zloglavlje i Honsiće

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio sela Baza, selo Bogaje

-u terminu od 10:30 do 13:30 sati: dio sela Dedeići, selo Đuranovića Luke

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Siga, Krstac-Šundek, Jakovići, Pobrsijevići, Slatina, Stričine, Jokići, Gojakovići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Gostilovina, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva, Gostilovina, Donji Lepenac

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Lepenac-Cer

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Žari-Vrela

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Bojići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kos

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Obrov, Rasovo – Rasadnik, Rosulja

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ribarevine, Godijevo, Zaton – stara škola, Njegnjevo – staro selo, Dobrakovo, Zaton – Klinac, Donji Mojstir, Nikoljac-Rogojevići, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava, Medanovići (naselje prema Gimnaziji), Cerovo, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Kruševo, Pripčići

