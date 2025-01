Suočeni sa padom nataliteta i činjenicom iseljavanja sa sjevera, Opština Mojkovac preduzela je mjere koje su na korist našim građanima, a prije svega djeci i porodicama.

"Osnaživanjem porodica podstičemo demografsku obnovu i jačamo selo. Kroz donesene mjere jačanja socijalnih politika motivišemo mlade bračne parove da ostaju da žive u Mojkovcu", kazao je za "Dan" Marko Janketić, predsjednik Skupštine opštine (SO) Mojkovac.

Odluka o finansijskoj podršci učenicima osnovnih škola do devetog razreda koji školu pohađaju na seoskom području, koja je usvojena na poslednjoj sjednici Skupštine opštine (SO) Mojkovac u prošloj godini, stupila je na snagu početkom 2025. godine. Takođe, prvog dana ove godine na snagu su stupile još dvije odluke, i to odluka o pravima iz socijalne zaštite, za naknade za novorođenu djecu, kao i odluka o učešću Opštine Mojkovac u troškovima boravka djece u Javnoj predškolskoj ustanovi "Jevrosima Rabrenović". Sve tri odluke su usvojene na predlog odbornika Demokratske Crne Gore.

"Izmjenama odluke o pravima iz socijalne i dječije zaštite uvećali smo naknade za novorođenčad i najveće su u Crnoj Gori. Opštinska jednokratna naknada za prvorođeno dijete uvećana je sa 300 na 1.000 eura, za drugorođeno dijete sa 300 na 1.500 eura, za blizance, trećerođeno i svako naredno dijete naknada je uvećana sa 300, odnosno 400 eura na 2.000 eura. Ovim vidom podrške znatno ćemo unaprijediti i doprinijeti poboljšanju materijalnih uslova svakog novorođenog djeteta, kao novog člana našeg društva", kaže Janketić i ističe da je socijalna politika i briga o ljudima u fokusu lokalne vlasti, te da je u skladu sa takvom politikom donijeta i odluka o učešću Opštine Mojkovac u troškovima boravka djece u vrtiću, prenosi "Dan".

Mjesečno 30, odnosno 50 eura po djetetu

"Radi unapređenja kvaliteta života na selu iz oblasti socijalne i dječije zaštite Opština Mojkovac je iskoristila pravo da u skladu sa materijalnim mogućnostima obezbijedi ostvarivanje prava na finansijsku podršku učenicima osnovnih škola do devetog razreda koji školu pohađaju na seoskom području, u skladu sa planiranim sredstvima budžeta Opštine Mojkovac. Finansijska podrška učenicima osnovnih škola do devetog razreda koji školu pohađaju na seoskom području iznosi 30 eura mjesečno, po djetetu, a za porodice koje su korisnici materijalnog obezbjeđenja, dodatka za njegu i pomoć i lične invalidnine, visina podrške iznosi 50 eura po djetetu", pojašnjava Janketić.

"Ovom odlukom svoj djeci Opština Mojkovac će subvencionisati boravak i ishranu u vrtiću u iznosu od 50 odsto. Uz to, usvojena je i odluka o finansijskoj podršci učenicima osnovnih škola do devetog razreda koji školu pohađaju na seoskom području", pojašnjava Janketić.

On ističe da će nadležni organi lokalne uprave po službenoj dužnosti pribavljati spisak učenika od seoskih osnovnih škola radi ostvarivanja prava utvrđenih odlukom o finansijskoj podršci učenicima osnovnih škola do devetog razreda koji školu pohađaju na seoskom području, prenosi "Dan".