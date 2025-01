Uprkos tome građani znaju da „sjever“ može izazvati probleme i napraviti materijalnu štetu, smatraju da je zdrav, jer pročisti zagađeni vazduh.

Postoji vjerovanje da je u Podgorici hladno samo kada duva sjever, a da su podgoričke zime u suštini podnošljive, čak prijatne. Ivana Vojinović, direktorica Centra za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju na UDG-u, za Gradsku objašnjava da se sjeverni vjetar karakteriše kao veoma jak i olujni.

„Podgorički sjever je svojevrsni simbol Podgorice. Javlja se u zimskim mjesecima. Prvi put kroz naš Glavni grad protutnji u januaru, kao što je to slučaj ove godine, i javlja se sve do marta. Može potrajati od nekoliko sati, do sedam dana“, kazala je za Gradsku Ivana Vojinović, direktorica Centra za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju UDG, piše Cdm.

Ivana Vojinović objašnjava kako nastaje i zbog čega se dešava.

„Sjeverni vjetar se javlja kada se hladni vazduh sa sjevera iz pravca Dinarida i sa Skadarskog jezera, počne da se spušta ka nižim i toplijim predjelima Podgorice. To se dešava zbog razlike u atmosferskom pritisku između tih hladnih i gustih vazdušnih masa na visim nadmorskim visinama i lakših masa koji ih čekaju u nižim nadmorskim visinama“, navodi Vojinović.

Pojašnjava da je podgorički sjever vjetar olujnog karaktera prosječne jačine od 35 do 55 kilometara na čas.

Ove godine, odlomio je djelove fasada u Ulici slobode, iščupao borove na Gorici i u parku preko puta Skupštine te oštetio ogradu Mosta Braće Zlatičanin i saobraćajnu signalizaciju.

Uprkos tome građani znaju da „sjever“ može izazvati probleme i napraviti materijalnu štetu, smatraju da je zdrav, jer pročisti zagađeni vazduh.

„Posebno snažni udari vjetra razbijaju najopasnije zagađujuće materije – to su PM čestice PM 10 i PM 2,5 koje se akumuliraju u urbanim sredinama i nastaju od sagorijevanja čvrstog goriva i grijanja domaćinstava. Prosto sjever omogućava ventilaciju grada“, objašnjava Vojinović.

Podgoricu je najjači sjever zadesio 2012. godine, a njegova brzina tada je iznosila preko 100 kilometara na čas.

Vojinović ne isključuje mogućnost da ga ovaj koji je duvao prvih dana januara nadmaši, ali treba sačakati da se završi period januar – mart kada se, da podsjetimo, sjever javlja, kako piše Cdm.