Izvor: Printscreen

Komandir Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Zdravko Blečić saopštio je u emisiji “Link” da će se potraga za nestalom Ivonom Savićević (42) iz Podgorice danas nastaviti sa desne strane puta od Podgorice prema Cetinju. Osim dva drona, u potragu je uključen i helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Blečić je, u emisiji na Radiju Crne Gore, kazao da osim pripadnika Službe zaštite i spašavanja, za Savićevićevom tragaju i ekipe iz Agencije za upravljanje zaštićenim područjima. Pretraga se vrši dronovima, i njome koordinišu kolege iz patrolne grupe.

Podsjeća da je pretraga juče obavljena od Podgorice prema Cetinju, sa lijeve strane puta. Danas će se, kaže, ići desnom stranom puta, od Progonovića do Štitara.

Kaže da je Savićević posljednji put viđena na području Šteka.

“Nadam se da će biti nekih pomaka, učestvuju i mještani, svi su se uključili u potragu. Zabilježena je na kamerama u području Šteka, kod kartinga, prolazak automobila koji je vozila, ali nije stigla do Cetinja. Negdje je skrenula sa puta, da li lijevo od magistrale, ili desno. Nadamo se da će se otkriti u najkraćem mogućem vremenu. To je ogromni prostor. Nadam se da bi danas trebalo da bude pomaka ali vidjećemo”, rekao je on.

Pozvao je sve građane da, ukoliko primijete Savićević, podnesu prijavu.

Blečić je rekao da su u protekla 24 sata pripadnici Službe zaštite i spašavanja izvukli tijelo iz vode na području Vukovaca.

“Na području Vukovaca izvučeno je jedno tijelo koje je, po nekim procjenama, duži period u vodi. Ne znamo o kome se radi. Poziv smo dobili oko 22 sata sinoć i Služba zaštite je izvukla to lice i to su dalje preduzeli organi koji imaju veze sa tim”, rekao je Blečić.