Sutkinja Suda za prekršaje Andrijana Bulatović odredila je Smoloviću novčanu kaznu od 100 eura,kao i da plati još 30 eura sudskih troškova

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Sud za prekršaje u Bijelom Polju i u ponovnom postupku novčano je kaznio predsjednika Opštine Petra Smolovića zbog toga što je vrijeđao tadašnjeg odbornika Pokreta Evropa sad, a sadašnjeg državnog sekretara Ministarstva poljoprivrede Andriju Delića.

Do uvreda je došlo 28. oktobra 2023. godine, tokom sjednice Skupštine opštine Bijelo Polje, kada je Smolović Delića nazvao proruskim i prosrpskim plaćenikom, prenose Vijesti.

Incident je počeo kada je Delić kazao da je bjelopoljsko komunalno preduzeće fakturisalo znatno manje račune nego što je predviđeno - za odvoz smeća privatnoj firmi Vojislava Smolovića, koji je brat predsjednika Opštine.

U rješenju tog suda navode da je Smolović kriv što je tog dana oko 15 časova, na sjednici Skupštine opštine uputio riječi: “Ko te plaća da to iznosiš, ti si proruski, prosrpski plaćenik, raskrinkaću tebe i tu organizaciju, iz Srbije su te izbacili kao pseto”.

Predmet je vraćen na ponovno odlučivanje nakon uvažavanja žalbe branioca Smolovića, čime je ukinuto rješenje Suda za prekršaje.

I u ponovnom postupku Smolović nije prihvatio odgovornost za radnju koja mu je zahtjevom za pokretanja prekršajnog postupka stavljena na teret.

U odbrani je istakao da je prilikom dolaska u salu, od određenih ljudi upozoren da odbornik Pokreta Evropa sad Andrija Delić sprema provokaciju.

“Imajući u vidu da je njegova porodica pomenuta u negativnom kontekstu, odnosno da firma koja je u vlasništvu njegovog brata ne plaća račune za komunalne usluge, a da je to posljedica njegovog uticaja sa pozicije koju obavlja, shvatio je kao ličnu, porodičnu i političku provokaciju, te je tražio riječ. Tom prilikom je bio pod emotivnim nabojem i povrijedilo ga kao čovjeka koji savjesno i pošteno radi svoj posao već 10 godina. Tom prilikom je rekao da je netačno, neistinito i politički motivisano, da je to politička provokacija, te da to radi po određenim političkim interesom da bi se dokazao u svojoj partiji”, navodi se u presudi, pri čemu je Smolović istakao da u njegovom govoru nije bilo ničeg uvredljivog i da je odgovor bio u okviru političke debate, negirajući da je na bilo koji ugrozio Delićevu bezbjednost.

Radio prenos je, međutim, prekinut, tako da njihova rasprava nije išla u etar.