Zbog planiranih radova na mreži danas će djelovi više crnogorskih opština će ostati bez struje, saopšteno je iz CEDIS-a.

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulica Bratonožićka i dio naselja oko groblja u Zagoriču.

-u terminu od 12:30 do 14:30 sati: Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi, Draževina, Podstrane, Popratnica, Kornet i Krusi, Beri, dio Gornjih Kokota i Šteke, benzinska pumpa Vuk Petrol i hangari uz magistralu

-u terminu od 9:30 do 11:30 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, Lipovik, Dujeva, Čukojevići i Zaječina

-u terminu od 8:30 do 13:30 sati: Ulica Drvarska, Isidore Sekulić, Proleterska, Husinjskih Rudara i Vrela 6

-u terminu od 8:30 do 10:30 sati: dio ulice Boška Buhe, Ulica Marka, Vlada Raičevića, Obodska, Aleksandra Prijića, Miloša Vuškovića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulica Plavska, Vardarska, Kosovska, Zetagradnjine zgrade na Cetinjskom putu, Orahovo, Ulica Đura Cagorovića, dio Kakaricke iznad kasarne Masline, dio ulice Ratnih vVeteran i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline, dio Mrka, Ulica Miloja Pavlovića, Ulice Igmanska, Kadinjače, Triglavska, Plavska, Vardarska i dio naselja oko otpada Toskić preko rijeke Ribnice, Ulica Sarajevska, Ulica 8 jula, Ulica Zetskog odreda i Ulica Franca Rozmana, dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća, dio Gradca, Zagora

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: naselje iza restorana Internacional

Cetinje

-u terminu od 9:30 do 11:30 sati: dio Rijeke Crnojevića, dio nekadašnjeg Ribarstva i Riječki Grad, Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Drušići, Prevlaka, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Božija Voda, Dobrska Župa i Đalci

Tuzi

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Rokšped i naselje oko Rokšpeda

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: dio Spuža, Sušica, Suk, dio Komunice

Plužine

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Miljkovac

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dubočke, Granice, Vitalac

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ul. Alekse Backovića, Broćanac, Široka ulica, Štedim, Moštanica, Dio Vitalca, Riđani, Kuside, Stari dvori, Gitanes Petrol, Neckom, Agromont, Atlas Montenegro, dio Straševine, Geosonda, Vrtac

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Briska Gora

Bar

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: dio korisnika naselja Ahmetov Brijeg uz željezničku prugu

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: korisnici oko islamskog centra

Budva

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: 10 kV izvod ”Vodeni Grad ” ( bez napona od 08,30 – 09,00 I od. 13,30 -14,00 ) ; Naselje Poljice i Servo Mihalj ( bez napona je od 08,30 do 14,30)

Kotor

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: dio korisnika od zgrade “Izgradnja” prema Crvenom brijegu

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Studentski dom i naselje od Studentskog doma do zgrade “Pionir” – Dobrota

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kovači, Glavatićići, Višnjeva, Zagora, Krimovce, Trsteno, Platamuni

Tivat

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: dio korisnika u ulicama Lukavčevina, Nova Peć i Dubravčevina

-u terminu od 7:00 do 9:00 sati: dio korisnika u Tomičićima

Herceg Novi

-u terminu od 12:00 do 15:00 sati: dio naselja Marići iznad magistrale u Đenovićima

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Veliđe

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Božiće

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Radmanci, selo Kalica, Vrševo i Azane

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Gornja Rženica

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Ulica JNA i Čekića Mahala

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Biševo

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio sela Bać, dio sela Radetina

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: dio sela Bać

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Gornji Mojkovac (Traforeon ‘Školski centar’), Siga, Krstac-Šundek, Jakovići, Pobrsijevići, Slatina, Stričine, Jokići, Gojakovići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Gostilovina, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donja polja

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Đuđevina, Raičevine, Podi, Ulica, Sreteška gora, Bare, Smira, Drijen, Uljari, Petrova ravan, Sela, Vrujca, Višnje, Svrke

-u terminu od 10:30 do 12:30 sati: Spomen dom, Bjanka

-u terimnu od 12:30 do 15:30 sati: Muzička škola, Policija 1 i 2, Veletrgovina

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Boljanina, Vrh, Gornja Lješnica, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Ćukovac, Novi tržni centar, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, ,Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Lozna, Barice, Stožer, Marina ravan, Rasadnik, Nikoljac, Ribnik, Rogojevići, Zgrada Mup-a i Fonda PIO, Tržni centar ‘ETC’, Rasovo, Loznice, Strojtanica, Boljanina, Pex-Impex, Zminac, Kurilo, Ribarevine, Kostići

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ravna rijeka, Majstorovina

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Košido, pilana Marić Vukoman, pilana Spajić, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, pilana – Marić Vuko, Ranče, carina Ranč, granični prelaz na Ranču, dio naselja Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, Leovac, Jasen Stevanović, Srdanov Grob, Donje Jugovo, Gornje Jugovo, Milunići Nova, Milunići, Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike Krće, Male Krće, Okazion Laković, Asfaltna Baza, Asfaltna Baza Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica.