Ovo je potvrdio sekretar Sekretarijata za investicije Mensur Hajdarpašić.

Radovi na projektu valorizacije Đalovića pećine u Bijelom Polju naredne godine će biti nastavljeni čim vremenske prilike budu povoljne, a time bi planirana žičara svoje prve posjetioce mogla da primi do kraja avgusta. Za drugi po važnosti projekat, valorizaciju Bjelasice, tender za izgradnju pristupnog puta, umjesto do 2. decembra, biće otvoren do 20. decembra.