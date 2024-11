Prema saznanjima Hot nije dobio podršku da mu se ponovo produži v.d. mandat.

Izvor: PG biro

Denis Hot od petka više neće biti vršilac dužnosti izvršnog direktora podgoričke Čistoće, tvrde izvori CdM-a. Prema saznanjima Hot nije dobio podršku da mu se ponovo produži v.d. mandat jer to nisu podržali članovi Odbora direktora ovog gradskog preduzeća. Do objavljivanja ovog teksta Hot nije odgovorio na pitanja da li se u petak završava njegov posao na čelu ovog gradskog preduzeća.

Kako navode iz CdM-a, u petak, 22. novembra, održana je elektronska sjednica Odbora direktora Čistoće.

“Na dnevnom redu je bio predlog da se v.d. izvršnom direktoru Denisu Hotu produži još jedan mandat u v.d. stanju na šest mjeseci. Za taj predlog je glasao predsjednik Odbora direktora Milan Vukadinović i član Odbora ispred sindikata Srđan Pejović. Ostala tri člana Zemka Striković, Aleksandar Rašović, Sanja Komnenić, svi iz PES-a, nisu glasala i predlog nije podržan. S obzirom na to da Hotu, 29. novembra, ističe treći mandat u v.d. statusu, Čistoća u petak ostaje bez izvršnog direktora, jer po Zakonu, direktor u v.d. statusu ne može po automatizmu još dva mjeseca da rukovodi firmom, kao što može izvršni direktor nakon isteka mandata”, prenosi CdM.

Da li će se i može li se do petka nešto promijeniti ostaje znaće se uskoro. Denis Hot je na čelo podgoričke Čistoće došao kao kadar Pokreta Evropa sad, ali je on u međuvremenu napustio partiju. Hot je u avgustu podnio ostavku na sve partijske funkcije u Pokretu Evropa sad. On se prije toga žalio da od partije nije dobijao podršku kakvu je želio. Kao razlog za napuštanje PES-a on je naveo neozbiljnost u radu partije.

“Nesumnjivo je da je partija krenula u smjeru koji se kosi sa mojim životnim i političkim principima, te je izlazak iz iste bio logičan slijed događaja. Na samom kraju, srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem se na saradnji, uz citat Jovana Dučića: “Čovek koji nije hrabar ne može biti ni pošten, jer za poštenje su potrebne žrtve koje kukavica ne ume da podnese, a potrebna je i velikodušnost koju on ne može razumeti””, zaključio je on tada u saopštenju.