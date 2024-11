Radno vrijeme tržnica i pijaca biće skraćeno tokom praznika.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Povodom predstojećeg praznika Njegoševog dana, pijace u Podgorici će 13. i 14. novembra. raditi u skraćenom terminu, saopšteno je iz Glavnog grada.

Skraćeno radno vrijeme tokom praznika:

• Zelene pijace od 06h do 15h;

• Pijace za prodaju mješovite robe od 08h do 15h;

• Kamionska pijaca od 04h do 21h;

• Stočna pijaca četvrtak od 06h do 13h.