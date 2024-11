Zbog planiranih radova na mreži u utorak, 12. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati djelovi više opština.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključuje se u saopštenju CEDIS-a.

Podgorica

-u terminu od 08 do 15 sati:Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat,Dio Buronja,UlicaRusa Radulovića i Kragujevačka,Stovarište Kosor i dio Zlatice oko Volija,Staniseljići

Tuzi

-u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 09 do 11 sati: Ponari, Vukovci, Bijelo Polje, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod, Berislavci, Plavnica, Beglaci, dom zdravlja Golubovci i naselje oko njega, Šušunja

-u terminu od 09 do 14 sati: dio Beglaka i Šušunja

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 15 sati:dio Novog sela, Savović, Volmont, dio Livada Bandića (kratkotrajno isključenje),Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica,Crvena paprat, Podkuk, Vučji Studenac, Frijeska Glavica, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje ,Dio Pričelja,Lazine oko Spomenika,Lazine

Cetinje

-u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 12 do 17 sati: Lastva Čevska

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati: Kazanci, Kunovo, Dio Rubeža, Lukovo, Granice, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Gvozd, Prekića Polje, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gradačka Poljana,Bukovik

-u terminu od 9:30 do 10:30 sati: Dom zdravlja, zgrada Drvoimpexa , hotel Onogošt, Tehnopolis, Auto Moto, Gimnazija, dio Rastoka, Mlin, ul. Nikole Tesle, ul. Danila Bojovića, dio Starog Pazarišta, ul. Vuka Karadžića, OŠ Mileva Lajović, ul. Milica Vučinić, Školski Centar, Naselje Blaža Jovanovića, ul. 6. Crnogorske, ul. Alekse Backovića, naselje iza Pivnice, Neksan, Rudo Polje, Tempo, Ul. Narodne Omladine, Zgrada Joković, Zgrada Sindikata, Gvozdenice, dio Kličeva, Prijespa, PP Progres, Šljunkara, GP Gračanica, Rubeža, ul. Vuka Karadžića, Oštrovac, Humci, naselje Buda Tomovića, Pjastera, Koni, Bršno, Ozrinići, Gračanica(Romsko Naselje), Mljekara Srna, Žirovnica, Budo Tomović(Janjušević), Metalik Miljanić, Gradačka Poljana, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gvozd, Prekića Polje, Vučje, Ivanje, Bukovik, Seoca, Granice, Lukovo, Dragovoljići, Bunići, Risji Do, Laz, Gradnja Inženjering, ICM, Župa Nikšićka, Rudnici Boksita

-u terminu od 11 do 12 sati: Komplet Župa Nikšićka, Seoca, Rudnici boksita

Plužine

-u terminu od 08 do 17 sati: Unač, Podmilogora, Trsa, Lica, Boričje, Boričko Brdo, Nedajno, Pišče, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Bezuje, Vrošnica, Mala Crna Gora

-u terminu od 08 do 15 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići,Gornja Brezna

-u terminu od 08 do 16:30 sati: Podprisoje

Tivat

-u terminu od 9:30 do 11:30 sati:Luštica Bay

-u terminu od 11:30 do 12 sati: Plavi Horizonti

-u terminu od 13:30 do 14:30 sati: Dobra Luka (poluostrvo Luštica)

-u terminu od 08 do 10 sati: Mažina- Učuri

Herceg Novi

-u terminu od 11 do 15 sati: Baošići, Đenovići, Kumbor (dio potrošača)

Kotor

-u terminu od 10 do 18 sati: kompletno područje Kotora – prekidi napajanja u trajanju do 30 min periodu izvođenja radova

-u terminu od 08 do 16 sati: Škaljari-područje oko stare Rivijere

Mojkovac

-u terminu od 09 do 14 sati: Podbišće, Gojkovići

-u terminu od 08 do 15 sati: Dobrilovina

Kolašin

-u terminu od 08 do 15 sati: Đuđevina, Raičevine, Podi, Ulica, Sreteška gora, Bare, Smira, Drijen, Uljari, Petrova ravan, Sela,Smolice

-u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 7:30 do 16 sati:Mrtvo Duboko

-u terminu od 08 do 15 sati: Đuđevina

Bijelo Polje

-u terminu od 09 do 15 sati: Naselje ‘Gornji grad’

-u terminu od 09 do 16 sati: Ravna rijeka, Majstorovina,Crhalj,Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Kičava,Ostrelj, Rijeka – Marina ravan,Žiljak,Tomaševo,Ivanje

-u terminu od 09 do 17 sati: Viniplast, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Gostun

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Buče

-u termini od 08 do 14 sati:uže gracko jezgro Dio ulica Miloša Mališića,Mojsije Zečevića i Tržni Centar

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:dio sela Zabrđe, dio sela Trešnjevo

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:dio sela Vrbica ,Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dosuđe

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje-Opština Plav(1470 potrošača)

-u terminu od 08 do 16 sati: Novšiće

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati:dio Sela Sinanovića Luke

Pljevlja

-u terminu od 09 do 17 sati: Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko,Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo

-u terminu od 09 do 13 sati: Ul. Vojske Jugoslavije, dio ul.Drvarske, Lovćenske, Kolašinske

Žabljak

-u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac