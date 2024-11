Da li postoji zvaničan cjenovnik usluga i smije li sveštenik da okrene leđa ako neko kaže da nema da mu plati?

Smije li pop da vam naplati sječenje kolača ili osveštavanje doma uoči krsne slave, da li je u redu da traži novac za pjevanje molitve na krštenju... i druge dileme javljaju se često među građanima, vjernicima i ostalima koji to nisu.

Od "valja se" i "daj koliko daš" pa do nekoliko desetina eura, cijene crkvenih usluga variraju od grada do grada, od sela do sela i dok zvanični cjenovnik ne postoji, u narodu se često zna kada se i kom popu koliko daje.

"Znam da ne postoji zvaničan cjenovnik po kome bi popovi naplaćivali, ali koliko sam primijetio svuda postoji neka tarifa. Kod mene u selu je to npr ovako - sječenje kolača u crkvi 5 eura, dolazak u kuću da sveti vodu (vodicu) 15, izlazak na groblje za daću (40 dana) 50 eura, sahrana, vjenčanje 100 eura", napisao je jedan korisnik na Reditu.

Cjenovnik crkvenih usluga pojavio se na mrežama i prije nekoliko godina, ali nije bilo precizirano šta se desi ukoliko neko ne želi ili nema da plati - znači li to da će biti uskraćen za molitvu, osveštanje doma, krštenje ili sahranu?

Popovi i popadije nemaju komentar i misljenje na sve ovo.al imaju cenovnikpic.twitter.com/vnZdqIfnav — Guja ceka (@rukladabb68)September 9, 2017

Da li je dovoljan prilog?

"Krstila sam prije 8 godina sina u manastiru u Rakovici i tada nam je rečeno da se ostavlja prilog, ne postoji nikakva tarifa. Kada sam po završetku čina izvadila novac i krenula ka kutiji sa prilozima, sveštenik mi je rekao da 'ne pretjerujem, jer je kuma već dala dovoljno'", ispričala je za naš portal čitateljka.

Kako smo čuli od mještana jednog prigradskog naselja, kod njih se zna koliko se za koju priliku daje svešteniku, ali je sve na nivou "koliko daš", jer on ničim ne uslovljava.

"Kad sam ga jednom prilikom pitala da mi kaže koliko sam dužna kada je svetio vodicu, rekao je 'samo Bogu dušu. Za lomljenje kolača zna se da se plaća 15 eura, ali i ako ostaviš manje ili ne platiš, neće se desiti ništa, isto će opjevati molitvu kao i onom ko je platio'", rekla je mještanka.

Međutim, praksa je pokazala da postoje i drugačiji slučajevi, što je pokazalo i nedavno krštenje u jednom vojvođanskom mjestu, gde je sveštenik naplatio uslugu čak 200 eura, prema riječima Draga R., oca petomjesečne ćerke koja se krstila.

Zbog čega su mu, objavio je u Fejsbuk grupi "Pravna pitanja i pravna pomoć", tražili fiskalni račun, koji nisu dobili, razumije se.

"Rekao je 200 eura, ako mi nije mnogo. Pogledao sam ga i upitao da li je to cijena iz njihovog zvaničnog cjenovnika ili me pita proizvoljno da li mogu toliko da dam. Kazao je da je to cijena krštenja u njihovoj crkvi. Bio sam preneražen. To je zaista puno. Šta rade oni ljudi koji imaju više djece, pa ih, recimo, krštavaju u isto vrijeme. Treba 500 eura da ostave za taj čin? To nije u redu", priča Drago.

U većini eparhija sveštenik nema mjesečnu platu, već mu primanja zavise od broja parohijana, broja izvršenih obreda tokom mjeseca, visine priloga koji daju vjernici. A, iako nisu željeli da imenom i prezimenom govore za naš portal jer "nisu dobili blagoslov", u neformalnom razgovoru sa dvojicom sveštenika saznali smo da "nikad neće odbiti da se pojave na nekom događaju samo zato što neko kaže da nema da plati".

(Mondo.rs)