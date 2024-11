Zbog planiranih radova na mreži,u srijedu 06. novembra, bez napajanja električnom energijom ostaće više crnogorskih opština.

Evo koje opštine će biti bez struje:



Podgorica

- u terminu od 09 do 15 sati: Dio Bera.

Danilovgrad

- u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja)

- u terminu od 07 do 15 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Pričelja, Lazine oko Spomenika, Lazine.

- u terminu od 07 do 16 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Kokotovac, dio Podglavica, Maljat, firma Megran, Kosić, firma Farmont, firma MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, dio Lazina (kratkotrajno isključenje)

- u terminu od 07 do 16 sati: Koljat.

Nikšić

- u terminu od 08 do 15 sati: Lukovo.

- u terminu od 08 do 16 sati: Trafomont, Maočići, Riječani, " Sušara Miljanić", Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine, Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela, Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do.

- u terminu od 10 do 14 sati: Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova, Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

Plužine

- u terminu od 08 do 15 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno, Šćepan Polje.

- u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

- u terminu od 16 do 20 sati: Stabna.

Bar

- u terminu od 09 do 10 sati: dio naselja Mirošica, ulica Njegoševa ispod magistrale prema moru, ulica Kosovska, ulica gdje je bivša diskoteka Bumerang.

Ulcinj

- u terminu od 08:30 do 15 sati: Kodre, Kolomza, Pistula, Repetitor Možura.

Tivat

- u terminu od 14 do 15 sati: Matkovići.

Andrijevica

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Trešnjeva.

Berane

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Bubanje.

Bijelo Polje

- u terminu od 08 do 14 sati: Mahala, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad.

- u terminu od 09 do 16 sati: Gornji Mojstir, Kruševo, Lipnica, Lješnica, Medanovići, Rakonje, Rasovo – Rastoka, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Kičava, Godijevo, Pavino Polje, Grančarevo, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton.

Kolašin

- u terminu od 07 do 16 sati: Mioska.

- u terminu od 08 do 15 sati: Bare, Drijen, Đuđevina, Petrova Ravan, Podi, Raičevine, Sela, Smira, Sreteška Gora, Ulica, Uljari.

- u terminu od 08 do 16 sati: Svrke, Andrijevo, Cerovica, Jasenova, Međuriječje, Rovca, Velje Duboko, Liješnje, Trmanje.

Mojkovac

- u terminu od 08 do 13 sati: Dobrilovina, Uloševina.

Gusinje

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati: selo Dosuđe.

Petnjica

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista.

Plav

- u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanj.

Pljevlja

- u terminu od 09:30 do 10:30 sati: Mijakovići, Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara .

- u terminu od 09 do 13 sati: Ul. 1.decembra, Pavla Bulatovića, Avalska, dio ul. 37.divizije, Tršove.

- u terminu od 09 do 17 sati: Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Male Krće, Gornje Selo.

Rožaje

- u terminu od 09 do 14:30 sati: Skarepača.

- u terminu od 12 do 14:30 sati: Jablanica.

Žabljak

- u terminu od 09 do 17 sati:Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.