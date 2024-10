Prema rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 44.017 državljana Crne Gore radi, školuje se ili boravi u inostranstvu, od čega ih je najviše, preko 10.400, u Njemačkoj, saopšteno je iz Uprave za statistiku MONSTAT.

Kao razlog odlaska iz Crne Gore najviše popisanih građana je navelo ekonomiju – 21.449, dok je zbog porodičnih razloga u inostranstvu 10.735 crnogorskih građana, a na školovanju njih 8.230.

“Najveći broj popisanih državljana Crne Gore radi, školuje se ili boravi u Njemačkoj i to 10.413. Najveći broj popisanih lica koji rade, školuju se u inostranstvu je iz Podgorice i to njih 6.384”, objavio je MONSTAT.

Podaci popisa su pokazali da u Srbiji boravi 7.346 naših državljana, u Sjedinjenim Američkim Državama 6.428, Luksemburgu je njih 3.578, do je u Švajcarskoj 1.987 državljana Crne Gore.

Pored toga, podaci sa popisa pokazuju i da je u Švedskoj 1.408 naših državljana, dok je u Francuskoj njih 1.381.

Kako se navodi u objavi MONSTAT-a na rad, školovanje ili borava u inostranstvo 2023. otišlo je 6.930 crnogorskih građana, 2022. to je učinilo njih 3.394, godinu ranije 2.786, a 2020. godine van Crne Gore je otišlo 2.396 naših građana.

Prema godini odlaska u inostranstvo podaci pokazuju da je od 2015. do 2019. to učinilo 8.499 državljana Crne Gore, a od 2010. do 2014. iz Crne Gore je otišli 4.180 naših državljana.

Popisani državljani Crne Gore na radu, školovanju ili boravku van Crne Gore prema nacionalnoj odnosno etničkoj pripadnosti izjasnili su se na sljedeći način: Bošnjaci – 15.486, Srbi – 11.789, Crnogorci – 8.790, Albanci – 4.938, Muslimani – 1.628.