"Domovina se brani rijekom i ribom u vodi"

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Marija Anđelić, mještanka Rijeke, pozvala je okupljene da minutom ćutanja odaju počast Vladi i Opštini Kolašin, koji se, kako je rekla, ne okreću na probleme mještana tog sela

Mještani Mušovića Rijeke poručili su danas da neće dozvoliti nikome da rijeku Ljevaju stavi u cijevi i da je vrijeme da se prekine praksa megalomanskih projekata kojima se uništavaju sela.

"Domovina se brani rijekom i ribom u vodi", citirao je prije početka protesta Ršumovićeve stihove Brajan Adžić, koji je u Rijeku Mušovića, kako je rekao, došao da brani đedovinu.

Djeca su u glas pitala one koji bi da im uzmu rijeku: "Je li vas sramota?".

Prije početka mirnog protesta, mještanka Marija Anđelić pozvala je okupljene da minutom ćutanja odaju počast Vladi i Opštini Kolašin, koji se ne okreću na probleme mještana tog sela, kako prenose Vijesti.

"Ovo je borba za javni interes, očuvanje prirode i poruka da je vrijeme da se prekine praksa megalomanskih neodržih projekta, kojima se troši ogroman novac građana Crne Gore i uništava priroda. Danas smo se ovdje skupuli da kažemo NE projektu, koji je jedan od onih na očigiglednu šetu države, lokalne zajednice i svakog Kolašinca i Kolašinke. Danas smo ovdje da poručimo da privatni interes ne može biti iznad javnog, da se dogovorima daleko od očiju javnosti i problematičnim procedurama ne može urnistati priroda, da nema donošenja odluka bez učešća mještana i onih koji su živote vezali za ovo selo", kazao je Mile Grujić.

"Cijeli projekat je zamišljen, izabrani izvođači, potpisivani ugovori i aneksi ugvora, a da nije urađeno ozbiljno ispitivanje količine vode na planini, u blizini skijaških staza i hotela, koje bi se neuporedivo jeftinije i jednostavnije mogla iskoristiti za snadbijevanje vodom i osnježavanje na planinskim centrima.

"Saopštiću važnu činjenicu. Zvaničan naziv projekta je još jedna u nizu maipulacija. Projekat se zove 'sistem za osnježavanje i snabdijevanje vodom planinskih centara na Bjesice i obezbjeđivanje potrebnih količina vode za Kolašin'. U stvari, jedina je istina da je ovo projekat prije svega za snabdijevanje vodom privatnih hotela na Bjelasici i njime se ne rješava vještačko osnježavanje", istakao je Grujić.

Kazao je da vlast i izvođači ovih dana žure da stignu do izvorišta Ljevaje "da bi obezbjedili vodu za privatne hotele".

Poručio je da je netačno da su mještani i vlasnici imanja u Mušovića Rijeci protiv osnježavanja i vodosnadbijevanja ski staza i objekata na Bjelasici i da žele bilo kome da uskrate pravo na vodu.

"Laž je da na bilo način želimo da spriječimo unaprjeđenje turistička ponuda ovog grada. Istina je da smo protiv zahvatanja vode rijeke Ljevaje u tu svrhu", kazao je on.

Radule Anđelić poručio je da oni koji danas stoje u Mušovića Rijeci, osim Ljevaje brane budućnost svog sela i svoju budućnost u tom selu.

"Radimo i posao onih koji su plaćeni da brane javni interes. Primorani smo na to, jer oni koji su plaćeni da brane javni interes, upustili su se, iz razloga, koji će, nadam se, uskoro biti poznati u megalomanski projekat od kojeg će korist imati samo pojedinci, a štetu cijela zajednica i država", kazao je Anđelić.

On je istakao da do samog kraja procedura, mještani Mušovića Rijeke niti su znali niti su pitani oko projekta.

"Za namjeru da se voda Ljevaje koristi u svrhu snabdijevanja vodom i osnježavanja skijaških staza saznali smo kada je projektni zadatak već nekoliko puta mijenjan. Te drastične promjene u projektnom zadatku, to jest, činjenica da se, u zavisnosti ko je bio vlast, planirane količine vode iz Ljevaje više puta mijenjale, još jedan je dokaz neozbiljnosti i izostanka stručnog pristupa ovom projektu. Procedure su provođene netransparentno, s neadekvatnim i netačnim podacima s terena. Javna rasprava koju je organizovala lokalna samouprava nije valjano sprovedena, niti je odgovoreno ni na jedan od više desetina prigovora koje smo kao mještani podnijeli", kazao je on.

Istakao je da su se na sjednici Skupštine opštine Kolašin, koja je organizovana na njihovu incijativu, još jednom uvjerili da čak ni predstavnici državne vlasti i predstavnici resora ne poznaju detalje projekta.

"U razgovorima sa više odborničkih klubova u Kolašinu shvatili smo da ni oni nijesu upoznati sa projektom. Nažalost, iako su nam, do pred samu sjednicu SO pružali podršku, većina odbornika je na sjednici digla ruku skladu sa onim što im je tog dana sugerisano iz centrala partija. Na toj sjednici smo čuli i, kako se ispostavilo, mnogo poluistina ili neistina, populističkih obećanja građanima Kolašina, optužbi da uništavamo kolašinsku turističku perspektivu", rekao je Anđelić.

Poručio je da slušaju laži i ovih dana "kad nas sa svih strana optužuju, vrijeđaju i spinuju".

"Nekim čudom predstavnici različitih interesnih i političkih grupa ujedinjeni su u traženju načina kako da nas zaustave i usplaše. Jasno je, valjda, da nas uplašiti ne mogu. Na sve načine, koji su u skladu sa zakonom, branićemo Ljevaju i pravo na život u zdravoj životnoj sredini. Vođeni logikom, zdravim razumom i ljubalju prema ovom selu i prema ovoj rijeci, podnijeli smo, u aprilu , Specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Esmina Bećovića, direktora Uprave za kapitalne projekte, i drugih osoba, zbog sumnje u da je tender za ovaj projekat 'školski primjer' kršenja Zakona o javnim nabavkama", dodao je Anđelić.

Kazao je da su i prije nekoliko dana uputili dopis Vrhovno državnom tužiocu Miloradu Markoviću.

"Prije, kao i nakon toga, mnogo puta smo predstavnicima lokalne vlasti objasnili zbog čega ovaj projekat ne bi trebalo da bude eralizovan i koliku će dugoročnu štetu napraviti. Niko nas nije čuo. Pozivamo ih još jednom da pokažu da zaslužuju pozicije na kojima su, da čuju šta kaže nepristrasna struka i šta kažu oni koji žive pored Ljevaje. Strpljivo ćemo čekati 'glas razuma i glas integriteta' sa lokalnih i državnih adresa, a do tada poručujemo da je otpor samovolji, pogubnim, neodrživim projektima i devastaciji prirode naše pravo, obaveza i naša misija", istakao je Anđelić.

Ljiljana Anđelić poručila je da su mještani koji se bore za očuvanje svog sela, svoje rijeke i svoje đedovine minulih dana doživljavali brojne neprijatnosti na svojim imanjima.

"Osjetili smo kako izgleda bahatost, neprofesionalnost i nepoznavanje zakona od strane opštinskih službenika. Prijećeno nam je policijom, tužilaštvom, napisane su nam drakonske prekršajne novčane kazne. Pozivani smo da dajemo izjave u policiji. Sve to se dešavalo ljudima, koji su cijeli život proveli živjeći isključivo od svog rada, u skladu sa zakonom i moralnom, ali i braneći javni interes. Zbog čega nas kažnjavaju? Zbog toga što smo riješili da stanemo u zaštitu ove ljepote, ovog sela i ove rijeke, u zaštitu đedovine?", pitala je ona.

Poručila je da Ljevaja ne pripada samo mještanima Mušovića Rijeke, već svakom građaninu Crne Gore.

"Ne pripada samo nama koji daans ovdje danas stojimo, već pripda i našoj djeci i našim unucima, pripada i budućnosti. Zbog toga i zbog uvjernosti da, braneći da izvođači radova stignu do izvorišta Ljevaje, branimo da dođe do ogromne štete po državni budžet, ogromne štete za Kolašin i po nas u Mušovića Rijeci. Nadamo se da će se u državnoj ili lokalnoj vlasti naći neko sa dovoljno hrabrosti, stručnosti, integriteta i odgovornosti da pažljivo i nepristrasno analizira svu dokumentaciju i sve procedure, koje su dovele do ovog projekta. Ako bude tako, uvjerena sam da će vrlo brzo biti očigledno da smo spriječili jedan nezakoniti, nehumani i, vrlo vjerovtano, u korupciji ogrezao posao", kazala je ona.