Opština Nikšić predstavila je servise podrške djeci, mladima i porodicama za tekuću i narednu godinu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Jedna od novina je da se naknada za prvo rođeno dijete u porodici povećava sa 100 na 300 eura.

Servisi koji se tiču roditeljstva kreću od Nove godine.

"Do sada smo imali naknadu za svu novorođenčad u visini od 100 eura, sada je tu promjena nastupila tako što će za provorođeno dijete da se dobije jednokratna naknada od 300 eura, za drugo rođeno dijete 500 eura, koja će se isplaćivati na šest mjeseci, dok za treće 1.000 eura koje će se isplaćivati na godinu dana, i za četvrto rođeno i više djece 2.000 eura na 24 mjeseca što je nekih 80 mjesečno", saopštio je u "Bojama jutra" na Televiziji Vijesti, Marko Kovačević, predsjednik Opštine Nikšić.

On je dodao da će osim toga, porodice koje imaju troje ili više djece ostvarivati pravo na naknadu i to porodice koje imaju troje maloljetnje djece u visini od 1.200 eura na godišnjem nivou ili 100 na mjesečnom, i one koje imaju preko troje djece imaće 2.400 eura na godišnjem, odnosno 200 eura na mjesečnom.

"To konkretno znači da ukoliko neko u toku godine dobije treće dijete on će ostvarivati ovo pravo na naknadu od 1.000 eura na 12 mjeseci koje se daje za treće dijete, ali će ta porodica imati pravo na ovu naknadu za troje maloljetne djece u porodici od 100 eura na godišnjem nivou. Isto važi i za četvrto dijete", rekao je Kovačević

Takođe, tu su i besplatne školice sporta, besplatni časovi matematike, engleskog jezika, a biće uvećana sredstva za nabavku medicinske opreme za djecu sa dijabetesom u iznosu od 20.000 eura.

Studentska naknada je uvećana sa 150 na 200 eura i moći će da se ostvari odmah nakon rebalansa budžeta.

"Imamo dakle projekat besplatne školice sporta za djecu od pet do osam godina sa posebnim akcentom za djecu čiji se roditelji nalaze u stanju socijalne potrebe, iz nepotpunih porodica i RE populacije to sprovodimo u saradnji sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje. Važan servis uspostavljanja funkcionalnog dnevnog boravka za djecu koji će se nalaziti u OŠ "Luka Simonović" od sedam do 15 časova i neće biti samo za djecu prvog razreda, što je novina. Imamo i besplatnu školu fudbala za djecu RE populacije", poručio je Kovačević.