Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 4. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 16 sati:Suk,Osredina

Cetinje

– u terminu od 09 do 14 sati: Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Drušići, Prevlaka, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Božija Voda, Dobrska Župa i Đalci

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Vrzipov Do

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati:Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Mala Crna Gora

– u terminu od 08 do 15 sati:Brljevo

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Kolomza, Pistula, Repetiror Možura, dio naselja Kodre,

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:dio naselja Kolomza

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati:Dio sela Prisoja, dio sela Zabrđe

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati:Dio sela Goražde,Selo Zagprje-Opština Berane

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati:Jagoče

-u terminu od 08 do 16 sati: Bistrica,Ravna rijeka,Kostići,Pisana jela,Rasovo – Rastoka Boljanina Bliškovo, Slatka, Stožer, Grubješići, Kičava,Strojtanica

-u terminu od 09 do 16 sati:Ribarevine, Žiljak,Zaton

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati:Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica Mujića Rečine,Padež

-u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati:Gornji Mojkovac (NN izvod ‘Krgušići’)

-u terminu od 08 do 15 sati:Dobrilovina, Krstac

-u terminu od 08 do 14 sati:Ambarine,Slatina

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati:Lješnica,Tucanje,Orahovo i Vrševo-Opština Petnjica (402 potrošača)

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje,Selo Jara-Opština Plav

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Male Krće

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Lovnica

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati:Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.