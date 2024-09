Nekoliko ulica u Podgorici biće sjutra zatvoreno od 16 do 19 sati, zbog održavanja tehničko-taktičke prezentacije povodom Dana unutrašnjih poslova.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova je saopšteno da će biti zatvoren Cetinjski put od kružnog toka kod Atlas capital centra do kružnog toka kod tržnog centra Big fashion, kao i Bulevar Džordža Vašingtona od raskrsnice sa Bulevarom Svetog Petra Cetinjskog do kružnog toka i u produžetku ulica Dr Ljubomira Rašovića do raskrsnice sa Ljubljanskom ulicom.