"Potrebno je da svi uložimo dodatne napore kako bi zdravstveni sistem unaprijedili na svakom polju, pa tako i po pitanju suzbijanja neopravdanih bolovanja, što je svakako veliki problem koji u značajnoj mjeri urušava zdravstveni sistem po više osnova”

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Nakon formiranja Nacionalne komisije za kontrolu privremene spriječenosti za rad, Ministarstvo zdravlja i Fond za zdravstveno osiguranje su intenzivirali akcije po tom pitanju, pa se već vide značajni rezultati, naveli su iz Ministarstva zdravlja, akcentujući da su uočene određene nepravilnosti koje su posljedica, prije svega, nedovoljnog informisanja ljekara o zakonskim procedurama. Najčešća bolovanja, ostvarena tokom 2024. godine, pripadaju domenu psihijatrije, ortopedije, neurologije i ginekologije, piše današnja Pobjeda.

“U narednom periodu planirano je da Fond za zdravstveno osiguranje organizuje održavanje niza edukacija kako bi se unaprijedili navedeni procesi. Planirane su edukacije za ljekare na svim nivoima, jer je ovo proces koji zavisi od svih činilaca u zdravstvenom sistemu. Potrebno je da svi uložimo dodatne napore kako bi zdravstveni sistem unaprijedili na svakom polju, pa tako i po pitanju suzbijanja neopravdanih bolovanja, što je svakako veliki problem koji u značajnoj mjeri urušava zdravstveni sistem po više osnova”, kazali su iz Ministarstva zdravlja.

Na pitanje da li su pojačane kontrole privremene spriječenosti za rad zaposlenih u sistemu obrazovanja, ističu da su u avgustu sprovedene desetine kontrola zaposlenih u vrtićima.

“Uz adekvatne edukacije i doedukacije, situacija može značajno da se poboljša, pa je to svakako naš glavni cilj. Što se tiče saradnje sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija, svakako se trudimo da zdravstveni sistem bude podrška obrazovnom i da zajednički radimo na stvaranju boljih uslova za naše građane”, poručili su iz ove institucije.

Ukoliko su nepravilnosti utvrđene, zdravstveni inspektor će izreći kazne za pravno lice od 1.000 do 20.000 eura, odgovorno lice u pravnom licu od 500 do 2.000 eura i za fizičko lice, odnosno ljekara, od 500 do 2.000 eura.