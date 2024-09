Iz preduzeća Skijališta Crne Gore nijesu odgovorili na pitanja koja su se odnosila na privatnu gradnju ispod državne žičare.

Urbanističko-građevinska inspekcija obaviještena je da je ponovo oštećen potporni zid koji obezbjeđuje stub državne žičare K7, saopštili su “Vijestima” iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Iz resora Slavena Radunovića, međutim, nijesu odgovorili da li je gradnja privatnih vila ispod državne žičare u suprotnosti sa Zakonom o skijalištima, ali su saopštili da će “provjeriti dokumentaciju”.

“Ministarstvo će ponovo provjeriti dokumentaciju dostavljenu uz prijave građenja navedenih objekata i, ukoliko se utvrde nedostaci, preduzeti potrebne mjere, u skladu sa nadležnostima”, naveli su.

“Vijesti” su prije sedam dana objavile da su temelji privatnih vila u planinskom centru “Kolašin 1450” izgrađeni ispod državne žičare, na udaljenosti manjoj od zakonski propisane od pojasa na kojem se prostire devet miliona vrijedna uspinjača K7.

Prema onome što je reporterka “Vijesti” mogla da vidi na licu mjesta, temelji su udaljeni manje od 12 metara od državne žičare, što je, prema Zakonu o skijalištima, nedozvoljeno.

Pozvavši se na nezvanične informacije, “Vijesti” su objavile da je riječ o temeljima za jednoporodične smještajne jedinice (chalet), te da je investitor komapnija Ski resort “Kolašin 1450”, biznizmena Zorana Bećirovića.

Prema članu 29 Zakona o skijalištima, “ski-centru ili trećim licima je zabranjena izgradnja ili postavljanje objekata bilo koje vrste, koji nijesu u funkciji žičare, na rastojanju do 12 metara sa obje strane spoljnjeg užeta, kod šinskih žičara do 12 metara sa obje strane spoljnjih šina, kao i do 12 metara od svakog staničnog objekta (zona zabrane gradnje)”...

Iz kompanije Ski resort “Kolašin 1450” na više pitanja “Vijesti” tada je stigao “odgovor” koji nema veze sa temom. Direktorica te kompanije Milica Šćepanović iznijela je niz uvreda na račun novinarke “Vijesti”, optužujući je za “neistine, insinuacije, tendenciozno pisanje”...

Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine nijesu precizirali kod kojeg je stuba ovog puta oštećen potporni zid i da li je do toga došlo zbog gradnje privatnih objekata.

Podsjetili su da je u junu, prilikom pripremnih radova za građenje privatnih jednoporodičnih vila, došlo do obrušavanja terena u neposrednoj blizini stuba žičare K7, usljed čega je stub žičare potkopan, o čemu su “Vijesti” tada i pisale.

Tada je, objašnjavaju, donijeto rješenje o zabrani radova i naređeno preduzimanje mjera na obezbjeđenju i osiguranju sigurnosti i stabilnosti stuba žičare K7.

Nakon što je investitor po tome postupio, zabrana gradnje je obustavljena. Investitor je na svom portalu objavio da je “prilikom izvođenja radova utvrđeno da stub žičare nije na lokaciji koja je predviđena planskim dokumentom i ista nema adekvatno izvedene temelje”...

Prema onome što je na terenu očigledno nekoliko temelja za buduće vile udaljeni su manje od 12 metara od K7. Zakon o skijalištima, prema kojem takva situacija nije dozvoljena, donesen je 2007. godine.

Poziciju vila definisao je Prostorni plan posebne namjene (PPPN) “Bjelasica” i “Komovi” nekoliko godina kasnije, a 2013. godine država je izdala i urbanističko-tehničke uslove (UTU). U dostavljenoj dokumentaciji za vile, kako je ranije utvrdila urbanističko-građevinska inspekcija, nijesu utvrđene nikave nepravilnosti.

I žičara, otvorena 2022. godine, postavljena je u skladu sa PPPN i ima sve potrebne dozvole, više puta su saopštavali državne kompanije Skijališta Crne Gore.

Na pitanja “Vijesti” minulih dana nijesu nijesu odgovorili iz Uprave za kapitalne projekte, koja je investitor žičare. Pitanja su se, između ostalog, odnosila i na mogućnost da gradnja u neposrednoj blizini ugrozi taj dio skijaške infrastrukture i učini ga nebezbjednim za korišćenje.

Nakon što je u “Vijestima” objavljen tekst o gradnji u pojasu žičare K7, na portalu čiji je osnivač Ski resort “Kolašin 1450”, objavili su:

“... Vlada i Skupština Crne Gore, pored ovog zakona (Zakon o skijalištima) donijeli PPPN za Bjelasicu i Komove i u njemu definisali između ostalog i chalete na sadašnjim pozicijama, a osim njih i putnu infrastrukturu i elektro infrastrukturu koja po ovoj logici takođe ne bi smjela da se gradi”.

Naveli su i da je Vlada izdala UTU 23. jula 2013. godine, te da je potom “urađeno idejno rješenje na koje je glavni državni arhitekta dao saglasnost, pa je izrađen Glavni projekat chaleta”.

“Isti u sklopu revizije je dobio saglasnosti svih institucija da bi bila izvršena prijava građenja objekata. Važno je napomenuti da je za potrebe Skijališta Crne Gore sproveden postupak eksproprijacije, koji je prihvaćen bez žalbe, koji nije obuhvatao koridor zaštite iz Zakona o skijalištima, koji je star 17 godina, a nijedan akt države nije ovo uzimao kao problematično”.

Žičara K7 otvorena je u februaru 2022. godine. Riječ je o šestosjedu, dužine 1,5 kilometara, kapacitet 2.600 skijaša na sat. Omogućava povezivanje više od 40 kilometara skijaških staza državnog skijališta “Kolašin 1600” i privatnog “Kolašin 1450”, na Bjelasici.

Vlada je u julu 2020. godine donijela je odluku o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe izgradnje žičare K7, pratećih skijaških staza i garaže na lokalitetu “Kolašin 1450”. Za potrebe gradnje država je od više privatnih kompanija, između ostalog i Ski resort “Kolašin 1450”, otkupila na desetine parcela. Eksporopijacija privatne zemlje za te objekte koštala je, prema dostupnoj dokumentaciji, oko 550.000 eura.

Blizu 40 parcela od privatnika je otkupljeno za potrebe lokacije stubnih mjesta, pristupni put i trasu polaganja kablova, kao i za potrebu izgradnje skijaške staze uz žičaru K7...

No, i pored toga, prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, dio instalacija za K7 postavljen je greškom na susjednim privatnim parcelama, pa su nekoliko puta kablovi kidani tokom građevinskih radova na privatnim turističkim objektima. Navodno, taj problem riješen je naknadnim izmještanjem instalacija.

U blizini državne žičare K7, čija je polazna stanica u neposrednoj blizini skijališta u vlasništvu Bećirovićeve firme, već je izgrađeno više privatnih turističkih objekata. Na lokalitetu Kolašin 1450 planirana je gradnja više od 30 vila, četiri hotela i još nekoliko turističkih objekata.