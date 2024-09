Dodao je da je i ranije bilo sličnih napada na njegovu imovinu, ali da ga to ne može zaplašiti na putu da, kako je kazao, sa timom na čijem se čelu nalazi, daje puni doprinos stvaranju boljih uslova za život ljudi u Andrijevici.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

U toku minule noći, u centru Andrijevice, za sada nepoznati počinioci, razbili su ulazna vrata marketa Karamela“ koji se nalazi u vlasništvu predsjednika opštine Željka Ćulafića, prenosi Dan.

Vrata su razbijena većim kamenom, koji je pronađen u unutrašnjosti poslovnog objekta. Ovaj slučaj dogodio se dan nakon što je Ćulafić ponovo izabran na funkciju predsjednika opštine Andrijevica.

On je portalu Dan kazao da je na razbijena vrata prva naišla radnica pekare koja se nalazi u sastavu pomenutog objekta. Dodao je da se radi o vandalskom činu koji nikome ne može služiti na čast.

“Očiglednio da je neko, pored svega onog ružnog što je, bez ikakvog povoda, izgovarano na moj račun, i na ovakav način htio da mi čestita ponovni izbor na mjesto predsjednika opštine. Ovo je zaista ružna slika koja nikome ne može služiti na čast, prije svega, jer ja nikada nijesam nastojao da bilo kome uradim bilo šta loše”, naglasio je Ćulafić.

Dodao je da je i ranije bilo sličnih napada na njegovu imovinu, ali da ga to ne može zaplašiti na putu da, kako je kazao, sa timom na čijem se čelu nalazi, daje puni doprinos stvaranju boljih uslova za život ljudi u Andrijevici.

“Ne znam tačno šta bi moglo da bude motiv ovog napada, ali znam da je sve ovo pokazivanje kukavičluka onih koji na drugačiji način ne uspijevaju da ostvare svoje ciljeve. Do sada su mi uništavali vozila, palili sijeno i što šta dugo. Sad su mi i ovo priredili samo da bi me zastrašili. Međutim, prevarili su se u tome, jer ću ja i dalje nastaviti da, sa svojim timom, radim na realizaciji zacrtanih ideja i planova i to sve za dobrobit Andrijevice, a oni koji ovo rade neka se duboko stide”, naglasio je Ćulafić, dodajući da se iskreno nada da će nadležni organi pronaći počonioce ovog vandalskog čina.