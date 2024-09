Papa Franjo imenovao je fra Mladena Vukšića za novog kotorskog biskupa.

Izvor: kotorskabiskupija.me

Kako se navodi u saopštenju na sajtu Kotorske biskupije, Vukšić je dosadašnji župnik u Posušju, u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji.

"Proglas imenovanja novoga kotorskog biskupa objavljen je tačno u 12 sati. U čast novog biskupa Kotorske biskupije, fra Mladena Vukšića zazvonila su zvona katedrale svetog Tripuna i svih crkvi u Kotorskoj biskupiji", saopštilo je Hrvatsko nacionalno vijeće.

Objavljena je i njegova biografija.

"Fra Mladen Vukšić rođen je 28. decembra 1965. u Ljubuškom. Četrnaestog jula 1984. ulazi u novicijat na Humcu, a 15. jula 1985. položio je prve zavjete. Od avgusta 1985. do sredine septembra 1986. odslužio je vojni rok u Skoplju i Kumanovu (danas Sjeverna Makedonija). Od 1986. do 1989. studirao je Teologiju u Makarskoj (Hrvatska). Od 1989. do 1992. studirao je u Bolonji (Italija). Šesnaestog 16. septembra 1990. položio je vječne zavjete na Kočerinu. Dvadeset devetog juna 1991. zaređen je za đakona u Mostaru. Dvadeset šestog jula 1992. zaređen je za sveštenika u Čitluku. Nakon ređenja odlazi na Humac u samostan i župu svetog Ante gdje je župni vikar od 1992. do 1994. Godine 1994. započeo je studij Pastorala mladih i Katehetike na Papinskom Sveučilištu Salesiani, gdje je magistrirao 1997. godine. Od 1997. do 2000. bio je odgojitelj bogoslova u Zagrebu. Od 2000. do 2003. bio je gvardijan i župnik svetog Vlaha u Slanom. Od 2003. do 2010. bio je župnik župe svetog Franje u Posuškom Gracu. Od 2010. do 2013. bio je župnik župe sv. Petra i Pavla na Kočerinu. Od 2013. do 2024. bio je župnik župe Bezgrešnog začeća BDM u Posušju", piše u biografiji novog kotorskog biskupa.