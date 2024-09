Prvi koraci biće uvedeni u novembru ove godine, kada počinje sa radom EES, elektronski sistem za prijavu ulaska i izlaska iz EU.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Evropska unija modernizuje prelazak svojih granica i uvodi elektronske sisteme za kontrolu putnika. Prvi koraci biće uvedeni u novembru ove godine, kada počinje sa radom EES, elektronski sistem za prijavu ulaska i izlaska iz EU. Cio proces će biti zaokružen šest mjeseci kasnije početkom rada ETIAS-a, sveobuhvatnog sistema za izdavanje dozvola za ulazak na teritoriju EU.

Većina građana, kao i do sada, nema razloga za brigu i može imati korist od novog sistema, jer će on ukinuti detaljne provjere na granicama, pečatiranje pasoša i višesatno čekanje na šalterima graničnih službenika. Ova dva sistema ne predviđaju uvođenje viza, ali ni ukidanje potrebe da nosite putna dokumenta sa sobom, kao što su to pogrešno izvještavali pojedini mediji.

Ali postoji „caka“. Da bi sistem proradio, svi putnici kojima ne trebaju vize za ulazak u EU ipak će prvo morati da čekaju u redu na graničnom prelazu.

Dva koraka za prijavu putovanja

EU sistem za prijavu ulaska i izlaska (EES) počinje sa radom 10. novembra ove godine. On predviđa da se prije svakog polaska na put u EU prijavite preko online formulara ili mobilne aplikacije. U okviru prijave biće potrebno da unesete vaše osnovne podatke (ime, prezime, datum rođenja, broj pasoša i drugo), vrijeme ulaska i izlaska iz EU i eventualne podatke o zabrani putovanja, učešću u ratovima i slično.

Prijava je obavezna prije svakog putovanja i potpuno je besplatna.

Prijava putem telefona ili kompjutera.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Drugi korak vas čeka na granici. Tamo pokazujete pasoš i službenici vrše provjeru podataka i, ukoliko je sve u redu, puštaju vas da uđete na teritoriju. Prilikom prvog ulaska u EU od stupanja na snagu ovog sistema moraćete da obavite ključan posao – da službenicima date vaše biometrijske podatke (otisak 4 prsta desne ruke i sken zjenice oka).

Očekuje se da će se zbog toga stvarati gužve na graničnim prelazima, ali samo u prvim mjesecima, jer ti podaci ostaju u sistemu za naredna putovanja i više neće biti uzimani, već samo provjeravani.

Odobrenje za put – od ljeta sljedeće godine

EES je deo sistema kontrole granica koji će biti finalizovan na ljeto sljedeće godine, kada bi trebalo da počne sa radom ETIAS – novi sistem izdavanja dozvola za ulazak u EU. Radi se o dozvoli za put koju tražite preko interneta prije putovanja, koja važi tri godine ili do isteka pasoša. Cijena joj je 7 eura. Procedura kojom zahtjevate dozvolu trajaće svega nekoliko minuta, ukoliko ne postoje zakonske prepreke za to (raspisana potjernica, zabrana ulaska u EU i slično). U tom slučaju procedura može da traje i do 30 dana, u zavisnosti od toga da li je potrebno da dostavite dodatna dokumenta ili službenici žele da razgovaraju sa vama.

EES i ETIAS nisu garancija za ulazak u EU

Uspostavljanjem EES/ETIAS sistema EU želi da uspostavi kontrolu migracija i konačno dobije tačne podatke ko ulazi u EU i koliko dugo ostaje u njoj, ali i da ubrza prelazak granice skraćenjem procedura. Uspešna prijava za put i dobijanje dozvole nisu garancija da ćete stići na planirano odredište. Ali tu nema nikakvih izmjena u odnosu na postojeća pravila. Kao i do sada ulaz na teritoriju EU vam može biti uskraćen na samoj granici, ukoliko se podaci koje ste unijeli u sistem ne poklope ili ukoliko postoje drugi, finansijski ili bezbjednosni problemi koje bi mogli da utiču na odluku o vašem ulasku u Šengenski prostor.

Granicu EU nećete preći ni ukoliko poslušate pojedine medije i ne ponesete pasoš sa sobom. Jedna od obaveza ostaje da sa sobom uvijek imate svoj putni dokument.

Ogromna većina putnika ipak neće imati tih problema, već će prelaziti granicu brže i lakše. To će pogotovo biti slučaj kada bude omogućeno korišćenje aparata za automatizovani prelazak granice, koje postoje na skoro svim aerodromima u EU. O tome će odlučivati svaka država za sebe.

Sistem ipak ostaje isti – građani država našeg regiona će u države EU, Švajcarsku, Norvešku, Lihtenštajn i Island i dalje moći da dođu bez viza i da ostanu najduže 90 dana u okviru 3 mjeseca, kao i do sada.

Ove procedure neće morati da prolaze oni koji imaju radne i boravišne dozvole u nekoj od pomenutih država.