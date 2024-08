Požar koji je izbio u Prošćenskim planinama u Mojkovcu zahvatio je dva do tri hektara četinarske šume, ali je većim dijelom saniran, i ne postoji opasnost od daljeg širenja osim u slučaju pojave vjetra.

Izvor: MONDO/Milica Mrvaljević

Požar koji je izbio u Prošćenskim planinama u Mojkovcu zahvatio je dva do tri hektara četinarske šume, ali je većim dijelom saniran, i ne postoji opasnost od daljeg širenja osim u slučaju pojave vjetra. To je Portalu RTCG saopštio načelnik vatrogasne jedinice Mojkovac Marinko Medojević.

“Požar je zahvatio oko dva do tri hektara četinarske šume, ima suvih jela i smrčevih stabala, što otežava gašenje požara u potpunosti. Požar je saniran 80 odsto i ne postoji opasnost od daljeg širenja, jer je ekipa na terenu. Mogao bi samo vetar da dodatno proširi požar. Do požara je došlo juče oko 15:30 sati. Vatrogasci su bili na terenu do ponoći sinoć”, kazao je Medojević.

Istakao je da je aktivan još jedan požar prema Biogradskom jezeru, koji traje već tri dana.

“Na terenu Laništa, taj požar je nezgodniji od ovoga, jer gori zemlja usled velike količine lišća koje je na njoj”, istakao je Medojević.

Kaže da u tom dijelu kopaju zemlju da bi ugasili požar, a u svemu im pomažu ljudi iz Nacionalnog parka Biogradska gora.

“Po cijeli dan smo na terenu. Strahujemo od novih požara, jer je suša ogromna i ima mnogo nepokošene trave po planini, pa se požar brzo širi”, poručio je Medojević.