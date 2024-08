Iz školskog Savjeta roditelja poručuju da su ponosni na ovaj pilot projekat, koji će imati pozitivne rezultate po učenike, roditelje i nastavni kadar.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Drugoj osnovnoj školi u Budvi od nove školske godine biće uvedene školske uniforme za učenike V razreda.

Smatraju da ukoliko su učenici isto obučeni veća je vjerovatnoća da će jedni o drugima sticati utisak na osnovu karaktera i uspjeha u školi, a ne na osnovu socijalnog statusa.

“Što se tiče uniformi, to je bio predlog učiteljice koji je oberučke prihvaćen od strane roditelja. Nekako su se svi složili da bi to bilo skroz ok da djeca nose uniforme što i jeste, i ja sam lično zagovornik svega toga. Prosto promocija jednakosti je i promocija samog odjeljenja da oni dosta izlaze vani, dosta šetaju, idu na izlete, i negdje je bezbjednije, sigurnije, prosto ljepše je kad ih vidite da imaju oznaku da su to škole. Za sad su roditelji oduševljeni, djeci se dopala ideja, vidjećemo kako će to da zaživi kad oni krenu u školu i kad to uđe u praksu”, kazala je u izjavi za Polis, predsjednica Savjeta roditelja Druge osnovne škole, Sandra Mrvaljević.