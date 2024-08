Iz IJZ su juče saopštili da su izmjene uvedene kako bi se poboljšala komunikacija i pružali jasni savjeti roditeljima, kako bi ih uputili ka odlukama koje su u najboljem interesu djece i cijele zajednice.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Nova potvrda o boravku djece u vrtićima, nastala na predlog Instituta za javno zdravlja (IJZ) i podgoričkog Doma zdravlja, na snazi je od juče i unaprijeđena je tako da elektronski sistem automatski generiše podatke o tome da li je dijete vakcinisano. Ipak, nove potvrde ne znače da nevakcinisano dijete neće moći da bude upisano u predškolsku ustanovu jer to nije propisano krovnim Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Iz IJZ su juče saopštili da su izmjene uvedene kako bi se poboljšala komunikacija i pružali jasni savjeti roditeljima, kako bi ih uputili ka odlukama koje su u najboljem interesu djece i cijele zajednice.

“Na osnovu tih podataka roditeljima i starateljima izdaju se savjeti i preporuke u pisanom obliku. Namjena potvrde i ciljna grupa kojoj se izdaje ostali su nepromijenjeni, budući da te izmjene nisu u nadležnosti pomenutih institucija”, saopštili su iz IJZ.

Savjetovali su roditelje koji kasne s vakcinacijom da što prije vakcinišu svoje dijete, te da ga ne odvode u kolektive (vrtiće, zabavne i sportsko-rekreativne objekte, izlete, ekskurzije) dok se ne kompletira vakcinacija u skladu s uzrastom.

“Nevakcinisano dijete je izloženo visokom riziku od obolijevanja od infektivnih bolesti poput morbila, a time i prenosa bolesti na druge u svojoj okolini. Redovna vakcinacija djece značajno doprinosi zaštiti zdravlja, sprečava širenje zaraznih bolesti i osigurava blagostanje kako za pojedinca, tako i za društvo u cjelini. Ovo je stav svih relevantnih javnozdravstvenih institucija u svijetu”, piše u saopštenju IJZ.

Iz te zdravstvene ustanove ranije su za portal Roditelji ocijenili da djeca koja nijesu vakcinisana, posebno protiv bolesti kao što su morbili, zauške, rubeola i pertusis, ne bi trebalo da pohađaju predškolske ustanove.

“Međutim, IJZ nije nadležan za donošenje takvih odluka...”, kazali su iz IJZ.

Važeći propisi ne sprečavaju nevakcinisanoj djeci da pohađaju vrtić ili školu.

Mjera kojom je predviđeno da nevakcinisana djeca ne mogu da budu upisana u vrtić i u školu nikada nije uvrštena u izmjene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kako je to bilo predviđeno nacrtom još 2015. godine, zbog protivljenja dijela javnosti i ombudsmana.

Prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti vakcinacija je obavezna protiv deset oboljenja. To su tuberkuloza, difterija, tetanus, veliki kašalj, dječja paraliza, male boginje, epidemijske zauške, rubeola, virusni hepatitis B i hemofilus influence tipa B.

Propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 100 do 2.000 eura kazniti za prekršaj fizičko lice, kao i roditelj, usvojilac ili staratelj maloljetnika ako odbije i ne omogući djetetu predškolskog i školskog uzrasta vakcinaciju protiv ovih bolesti, osim u slučaju postojanja medicinske kontraindikacije koju utvrđuje doktor medicine ili stručni tim... Ipak, praksa pokazuje da se najčešće izriču kazne od 100 do 150 eura, a maksimalno 800. U Crnoj Gori je od aprila pa do prošlog petka registrovano 16 slučajeva malih boginja, a iz IJZ su istakli da su izuzetno zabrinuti da bi početkom nove školske godine moglo doći do značajnog pogoršanja situacije, što bi ozbiljno ugrozilo zdravlje većeg broja djece.