Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) ponovo je iskuljučila struju državnim institucijama smještenim u hotelu “Best Western” u Podgorici, koji je do kraja prošle godine bio u vlasništvu firme “Montenegro premier” porodice biznismena Danila Dana Petrovića.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Tri dana paralisan je rad više državnih institucija, među kojima i institucije Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, koja je smještena u tom objektu, kako pišu Vijesti.

Iz EPCG tvrde da je struja isključena jer Petrović nije poštovao sporazum za plaćanje duga od više od 30.000 eura u ratama. Tvrde da je u martu uplatio dio duga i prvu ratu po sporazumu, ali da je tu bio kraj uplatama, pa je sada dug 36.562,96 eura.

Iz tog državnog preduzeća nijesu štedjeli ni državne organe, pa poručuju da oni nijesu odgovorni za to “što državna institucija koja je zadužena za državnu imovinu godinama produžava zakup poslovnih prostora kod kompanije koja ima godinama blokirane račune za višemilionska dugovanja i državnim i privatnim institucijama”.

Tvrde i da je za ponovno uključenje neophodno da Petrović uplati nešto više od 11.500 eura, navodeći da “kako kupac neuredno izmiruje dugovanja iznosima uplata koja ne odgovaraju računima za pojedine mjesece, svaka naredna uplata zatvara najstariji dug”.

“Trenutni dug od 36.562,96 eura približno je jednak iznosu obračunatih računa za prethodnih devet mjeseci”, naglašavaju iz EPCG.

Petrović, međutim, “Vijestima” je odgovorio da je sa EPCG sklopio sporazum o plaćanju na rate, kao i da po tom osnovu na mjesečnom nivou treba da plaća 2.000 eura.

Priznaje, međutim, da kompanija nije platila tri rate.

“Nijesam znao za to, tek sam danas saznao da se radi o tri neplaćene rate. Nastojaćemo da ih uplatimo u ovih dan-dva. Ostatak duga do tih 11.500 treba da plate zakupci - Uprava za državnu imovinu”, tvrdi on.

Iz te institucije to negiraju:

“Država kao zakupac je redovno izmirila sve račune za električnu energiju, ali nije i firma - nekadašnji vlasnik objekta”, odgovorili su “Vijestima” iz Uprave za imovinu.

I dok se traži čiji je koji dug, institucijama smještenim u ovom objektu paralisan je rad.

Na toj adresi su prostorije Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, dijela Ministarstva finansija, Ministarstva javne uprave, Direkcija za intelektualnu svojinu, Agencija za obezbjeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju...

Iz institucije Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa poručuju da su u rješavanje problema uključili Ministarstvo energetike i Upravu policije naglašavajući da oni “moraju riješiti problem opstrukcije rada državnih organa”.

“Tačno je da je EPCG isključila struju i sa saznanjem da je isključuje državnim organima koji su u zakupu u prostorijama bivšeg hotela, koji je, između ostalog, bio i predmet izvršenja pa više nije u vlasništvu Danila Petrovića. Treći put se isključuje struja usred radnog vremena instituciji Zaštitnika, dok, s druge strane, EPCG očigledno ne radi ništa na naplati tog duga, pa se može zaključiti da ta državna kompanija svjesno i namjerno opstruira rad zastupnika države. Zato je Zaštitnik uključio, pored Ministarstva energetike i Upravu policije da se riješi pitanje opstrukcija, jer rokovi s kojima Zaštitnik radi ne trpe odlaganja, što EPCG, odnosno odgovorna lica u EPCG-u, očigledno dobro poznaju i s namjerom isključuju struju”, odgovorili su “Vijestima” iz institucije Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa.

Iz EPCG, na čijem je čelu Ivan Bulatović, preciziraju da se radi o trećem isključenju tog brojila od početka godine.

“U martu 2024. godine je sklopljen sporazum za plaćanje duga u ratama kada je uplaćen dio duga i prva rata. Nakon toga nije bilo uplata rata navedenog sporazuma, zbog čega je funkcionalna cjelina Snabdijevanje, čim su se stekli zakonski uslovi, pokrenula zakonsku proceduru formiranja opomene pred isključenje i, nakon dostave iste i isteka zakonskog roka za reagovanje kupca, sprovela proceduru isključenja mjernog mjesta”, pojasnili su iz državnog preduzeća.

Da bi državne institucije i organi smješteni u spornom objektu ponovo dobili struju, objašnjavaju iz EPCG, potrebno je da Petrović uplati 11.540,49 eura.

“S kupcem je kontaktirano i tom prilikom je istakao da nije u mogućnosti da izvrši uplatu”, kazali su.

Prema njihovim riječima EPCG nije dobila zahtjev novih vlasnika za navedeno brojilo.

“EPCG je više puta izlazila u susret svim državnim institucijama koje zakupljuju prostorije u ovom objektu. EPCG nije odgovorna za to što državna institucija koja je zadužena za državnu imovinu godinama produžava zakup poslovnih prostora kod kompanije koja ima godinama blokirane račune za višemilionska dugovanja i državnim i privatnim institucijama. EPCG takođe nije odgovorna što se ugovori o zakupu za državne institucije zaključuju za prostore koji su opterećeni izvršenjima povjerilaca pomenute kompanije. Samim tim što su neke prostorije u ovom objektu prešle u vlasništvo drugih kompanija i situacije da će se trend promjene vlasništva prostorija u ovom objektu nastaviti znači da EPCG mora zaštititi svoje potraživanje”, zaključuju iz te državne kompanije.

Dodaju da je, shodno Zakonu o energetici, za sprovođenje isključenja kupaca dovoljno uručenje opomene i postojanje zakonskog osnova, što je u ovom slučaju nesporno.

“Odredbom člana 192 stav 2 tačka 4 Zakona o energetici propisano je da je snabdjevač dužan da sačini i najmanje jednom godišnje objavi na svojoj internet stranici broj krajnjih kupaca kojima je bilo obustavljeno snabdijevanje, razloge za obustavu snabdijevanja, broj i strukturu podnijetih i riješenih prigovora iz člana 194 stav 5 ovog zakona, kao i druge podatke u skladu s opštim uslovima za snabdijevanje. Znači, obaveza objavljivanja ne odnosi se na svako pojedinačno isključenje, već na generalnu obavezu da se navedeni podaci sačine i objave jednom godišnje”, dodali su.

Kompanije bliske porodici Danila Petrovića dužne su na desetine miliona eura državi i ostalim povjeriocima po raznim osnovama.

Račun kompaije “Montenegro premier” blokiran je od novembra 2019. godine, a povjerioci prinudnom blokadom pokušavaju da naplate dug od 16,9 miliona eura. Ta kompanija za poreze državi duguje 1,36 miliona eura.

U sličnoj je situaciji i Petrovićeva “Cijevna komerc” - račun joj je blokiran od aprila 2020. godine na ukupan dug od 25,7 miliona eura, od čega na ime poreza 4,11 miliona.

“Cijevna commerc” je u blokadi od oktobra 2020. zbog duga od 17,4 miliona eura, odnosno 612 hiljada eura za poreze.