Izvor: MONDO

Ukupan budžet Opštine Bar za 2024. planiran je u iznosu od 45 miliona i 60 hiljada eura, a za period od januara do juna 2024. godine ostvaren je u iznosu od 47.312.517,94 eura ili pet odsto više u odnosu na godišnji plan. Za 133,64 odsto veći je u odnosu na isti period 2023. godine.

Ukupni izdaci te lokalne uprave planirani su u iznosu od 45.060.000,00 eura, a realizovani u iznosu od 14.136.738,55 eura ili 31,37 odsto u odnosu na godišnji plan Budžeta.

To piše u Polugodišnjem izvještaju o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima Opštine Bar od januara do juna ove godine. Izvještaj je usvojen glasovima vladajuće većine na današnjoj sjednici Skupštine opštine (SO) Bar na kojoj se o njemu i raspravljalo.

Sekretara Sekretarijata za finansije, Ivana Backović, prezentovala je izvještaj i kazala da ovako veliki primici u budžetu mogu pripisati naplati pravno potraživanje nadoknade za komunalno opremanje zemljišta sa kamatom u slučaju Maljevik kojim je Opština Bar naplatila dug od firme „Sonuba Montenegro“ u iznosu nešto manjem od 20 miliona.

„Kada se iz ostvarenja izuzmu navedena sredstva za Maljevik i sredstva prenijeta iz prethonde godine godine u iznosu od 16 miliona 318 hiljada i 215,61 eura prihodi u prvoj polovini 2024. su realizovani u iznosu od 11 miliona 140 hiljada 660,94 eura što je za 10,02 odsto više u odnosu na uporedni period prethodne godine što nas upućuje na zaključak da se budžetska sredtav ostavrajuju u skladu sa planiranom dinamikom za ovu godinu“, ispričala je Backović.

Kada je u pitanju struktura prihoda, prema izvještaju, barska lokana administracija u prvoj polovini ove godine prihodovala je 6.255.599,59 eura, naplatom taksi su zaradili 238.417,79 eura, putem naknada 12.312.676,48 eura, prihod od 10.666.414,72 eura svrstan je pod „ostale prihode“, 374.620,20 eura je prihod od prodaje nepokretnosti, sredstva prenesena iz prethodne godine iznose 16.318.215,61 eura. Opštini Bar je donirano 34 hiljada eura, transferi iznose 1.066.523,55 eura a krediti i 46.050 eura.

Sekretar za imovinu i investicije, Stefan Šušter, je prezentovao dio tih rezultata i poredio ih sa prethodnom godinom kao i sa onim što su planirani iznosi koji su, po njegovoj ocjeni, u dijelu primanja mnogo veći od projektovanih a u dijelu troškova mnogo niži od prediveđenog.

Poslanik Pokreta Evropa sad, Darko Janković, pitao je dokle su stigli radovi na kanalizaciji i sistemu pročišćavanja fekalnih voda. Omer Vukić iz SDP-a poručio je da izvješaj djeluje impozantno sa prihodom od 47 miliona ali da je to rezultat naplate potraživanja od „Sonube“.

„Svakako, kad se pogleda ukupno ostvarenje na prihondoj strani i kada bi od 47 umanjili tih 20 miliona, ostvarenje je 27 miliona što je oko 60 odsto ukupnog budžeta i što je zaista pohvalno, pogotovo uzimajući u obzir činjenicu da se dobar dio prihoda ostvario u drugom polugodištu godine“, kazao je Vukić.

Odbornik Demokrata, Momčilo Leković, ocijenio je da ulaganja u infrastrukturu i projekte moraju biti veća, umjesto da se ovako veliki budžet kapitalizuje. Istakao je da su primici iznenadili vlast u Baru ali ne i njega jer su se stvari promijenile u odnosu na ranije, i sudske odluke se poštuju.

On je kritikovao to što je za kapitalne izdatke namijenjeno 25 miliona a potrošeno je samo 4,5 miliona eura do sada a od čega je skoro polovina otišla na kupovinu zemljišta i otplatu duga.

„Lokalni izbori su bili u oktobtru 2023. a danas je avgust 2024. Prošlo je više od 20 mjeseci i mišljenja sam da jedn odgovorna vlast ne smije i ne treba da čeka ni predzadnju ni poslednju godinu mandata kada će početi da troše sredstva za infrastrukturu“, poručio je Leković i istakao da građani Bara i Crne Gore moraju da žive tokom svih četiri godine mandata.

Predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević, je sa sekretarima odgovorio na pitanja odbornika. Kazao je da je novac koji je prihodovan od Maljevika namjenski novac koji se mora koristiti za infrastrukturu i komunalno opremanje na lokalitetu Maljevik.

„Odnosno, kada dođe do izgradnje svih onih projekata koji su predviđeni a tiču se komunalne infrastrukture, ostatak sredstava se može koristiti u kontaktnim zonama, znači u DUP-u Sutomore centar i svim lokalitetima koji gravitiraju ka Maljeviku“, zaključio je on.

Pojasnio je da to podrazumijeva niz saobraćajnica sa vodovodnim instalacijama, fekalnim i atmosferkskim instalacijama, izgradnju trafostanica…