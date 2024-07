Plužinski vatrogasci-spasioci spasili su sinoć dvoje mađarskih turista, Ričarda Rajnaija i Turi Eszter, koji su se izgubili na Bioču, u Pivi.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

"Dobili smo poziv u 18 časova da se na lokalitetu vrha Bioč, tačnije Donji Goveder, nalazi dvoje mađarskih turista. Oni su krenuli da planinare iz Bosne i Hercegovine i tako prešli na teritoriju Crne Gore. Pozvali su njihovog konzula koji je obavijestio Direktorat. Javljeno nam je da su zalutali, da ne znaju odakle su došli, da nemaju vode i da ih je već hvatala panika", kazao je „Vijestima“ načelnik plužinske Službe zaštite i spašavanja, Mirko Cicmil.

U akciji su učestvovala tri vatrogasca spasioca i šumar koji je poznavao teren i pomogao spasiocima da što prije pronađu mađarske turiste.

"Bilo je veoma naporno. Na putu do njih nije bilo nikakve staze, sve je bilo zaraslo, a tok akcije je otežavalo i to što je bila noć. Do njih su stigli oko ponoći, a zatim su nastavili kretanje prema selu Brljevo i u Plužine su stigli u četiri ujutro", kazao je Cicmil, kako prenose Vijesti.