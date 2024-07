“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključuju iz CEDIS-a.

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 11. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati djelovi više crnogorskih opština, najavljeno je iz CEDIS-a.

Podgorica

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: Ul. 4. jula, dom zdravlja Pobrežje i naselje oko njega, nove zgrade ispod Ljubovića (nekadašnji hotel), zgrada Galenike i naselje iza nje i zgrade iza Gintaša (moguća kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 10:00 do 10:30 sati: Mosor, dio Zlatice, dio Rogama, Smokovac, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica i dio Meduna

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati:ulica Rusa Radulovića, Borisa Kidriča, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića, dio Dajbabskog brda, dio naselja na Dajbabskoj gori, stara zgrada Butangasa i stambeni blok Stari Butangas, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, ulica Sarajevska, Ulica 8 jula, Ulica Zetskog odreda, Ulica Franca Rozmana, Golužba-ul Vladike Ruvina, Boljevića, dio ul. Ljubljanske, Arsenija Boljevića, Dr Božidara Darmanovića , dio bulevara Dr Ljubomira Rašovića , Orasi, zgrade na uglu Bulevara Svetog Petra Cetinjskog, Svetozara Markovića, zgrade iza restorana Leonardo preko puta Tehničke Škole

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Berislavci, Plavnica i dio Bijelog Polja

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Suk

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oraovica

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Brijeg

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vrzipov Do, Presjeka, dio Vilusa

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Aerodrom, Kapino Polje, Tehno Baza, dio Kočana, Krupačka

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: komplet Župa Nikšićka, Seoca, Rudnici boksita

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Prčanj -dio potrošača iznad Vile Karmen

-u terminu od 10:00 do 11:30 sati: Dobrota- područje oko Studentskog doma

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Glavatičići, Zagora, Kubasi,Višnjeva, Krimovica, Platamuni, Trsteno

Herceg Novi

-u terminu od 11:00 do 11:30 sati: Igalo- centar, Petlja, Ratiševina, Sutorina, Mojdež

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: planinski katun Banžov – Kratkotrajna isključenja 10kV Daciće

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Kruščica

Gusinje

-u terminu od 7:30 do 14:00 sati: selo Dosuđe

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Zabrđe, dio sela Trešnjevo

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Kuti – Kratkotrajna isključenja 10kV Konjusi

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornji Lepenac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Štitarica

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Lepenac-Cer

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Špadež, Gornja Rovca

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Grab – Dauti, Mahala, Čokrlije, Draškovina

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Lješnica, Medanovići, Donja Crnča, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Ramčina, Stožer 4, Ribarevine, Pavino polje

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Mljekara ‘Milka’, PP Put, stovarište Solaris, DOO Meduza, TS ‘Rada’, TS ‘Voli’, TS ‘Mladost’, DOO ‘Vagen’, DOO Unipred, Nedakusi-Šurevice, Džafića brdo

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Milunići

-u terminu od 7:30 do 9:00 sati: Zgrade u naselju Zlodo, ul.Banijska, 37.divizije, Mirka Pejatovića

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: naselje Odžak

-u terminu od 11:00 do 15:00 sati: Jasen

-u terminu od 11:00 do 15:00 sati: Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, Leovac, Srdanov Grob, Donje Jugovo, Gornje Jugovo, Milunići Nova, Milunići, Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike Krće, Male Krće, Okazion Laković, Asvaltna Baza, Asvaltna Baza Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica – moguća kratka isključenja na početku i završetku radova u trajanju ne dužim od pola sata

-u terminu od 10:00 do 11:30 sati: Zbljevo, Vidre, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bare Žugića, Brajkovača

