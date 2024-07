Područja više crnogorskih opština biće bez struje u petak zbog najavljenih radova na mreži, saopšteno je iz CEDIS-a.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 05. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:,

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Dolovi Kovački , Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Suk, Osredina

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Plužine

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Brijeg

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Krtine, Šljeme, Presjeka, Seoca

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: dio donjeg Štoja od centra prema O.Š.”Marko Nuculović”, Kodre Dakine, Reč

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Gornji Štoj, Ada Bojana

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: dio naselja Kolomza

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Zagorje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Prisoja

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Naselje,Sirana,Novšiće,Liješće,Velika,Vojna Kasarna,Pepići,Titeks,Mašnica, Gornja Rženica ,Murino i dio sela Brezojevice

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Fejzić

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Punkt Kula.Repetitor Kula i granični prelaz Kula

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Ambarine, Slatina

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dobrilovina

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež, Gornja Rovca

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Babića brijeg, Čokrlije, Majstorovina

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Lješnica, Rasovo – Rastoka, Ribarevine, Ostrelj, Zaton, Ramčina

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Metaljka, Đurđevića Tara

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati; Malinsko

Iz CEDIS su kazali da navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

“U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, poručuju iz preduzeća.