Iz Opštine Žabljak i Nacionalnih parkova Crne Gore, odlučili su da natjeraju turiste da više šetaju.

Parking kod Crnog jezera se od ovog ljeta naplaćuje na potezu od hotela Durmitor do rampe i to po cijeni od 3e po satu.

Takođe, dobra stvar je što autobusi koji su dovodili turiste, ne mogu više saobraćati do rampe ili hotela Durmitor, već se sada parkiraju na parkingu hotela jezera. Odatle posjetioci nastavljaju pješke ili vozićem Nacionalnoh parkova, a cijena povratne karte je 3 eura.

Nadamo se da će ovo riješiti saobraćajni haos i ruzne scene koje smo gledali na putu za Crno jezero.

Žabljak takođe kuburi sa manjkom parkinga već godinama unazad, tako da nam ostaje da vidimo gdje će ljudi ostavljati svoje automobile.



