Zbog toga najavljuje tužbu sa odštetnim zahtjevom od 30.000 eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kotoranin Dušan Donković je odlukom Višeg suda za prekršaje u Podgorici oslobođen krivice da je navodno nepravilno parkirao svoje vozilo u centru Tivta u novembru 2022. godine, ali uprkos tome on od preduzeća Parking sistem Tivat (PST) još ne možde da dobije nazad svoje još od tada zaplijenjeno vozilo “reno megan” (KO AN 659). Zbog toga najavljuje tužbu sa odštetnim zahtjevom od 30.000 eura.

Njegov automobil je 29. novembra 2022. sa parkinga u centru grada, po nalogu Komunalne policije Opštine Tivat, kao nepravilno parkiran i zaustavljen, odnio “pauk” PST-a. Od tada do danas vozilo se nalazi na čuvanom dijelu parkinga PST-a u Arsenalskoj ulici u centru grada, pod obezbjeđenjem i blokiran zaštitnom “kandžom”.

Sekretarijat za komunalni i inspekcijski nadzor Opštine Tivat i opštinsko preduzeće PST do sada su odbili sve zahtjeve Donkovića da mu vrate njegov automobil, tražeći od njega da prvo plati naknadu za odnošenje automobila “paukom” i ležarinu njegovog vozila na čuvanom dijelu parkinga kojim gazduje PST.

Donković je odbio da to uradi smatrajući da nije počinio prekršaj koji mu je pripisala tivatska Komunalna policija i zahtijevao je da se o tome vodi postupak pred Sudom za prekršaje u Budvi – Odjeljenje u Kotoru, a da mu se u međuvremenu vrati njegova imovina – zaplijenjeni automobil. Sekretarijat za inspekcijski i komunalnsi nadzor Opštine Tivat i PST su to međutim u više navrata odbili, tražeći od Donkovića da on plati naknadu od 60 eura za odnošenje njegovog automobila “paukom” i po 5 eura ležarine za svaki dan koji je njegov “megan” proveo zarobljen na parkingu PST-a.

Iz principijelnih razloga odmah je odbio zahtjev Komunalne policije i PST-a da plati traženih najmanje 65 eura, smatravši to pokušajem iznude i krivičnim djelom zloupotrebe položaja.

“Smatrao sam da tako nešto svoj epilog mora imati na sudu, jer je takvo ponašanje protivno Ustavom i zakonima garantovanoj zaštiti ljudskih prava i sloboda.

“Nisam pristao na tu ucjenu, smatrajući da to nije moja zakonska obaveza da platim, prije nego se utvrdi eventualna moja krivica za prekršaj koji mi je stavljen na teret, a nakon čega postoje procedure i instrumenti prinudne naplate, u slučaju da budem oglašen krivim za prekršaj nepropisnog parkiranja”, pojasnio je Donković koji je u međuvremenu ovim povodom pokrenuo više upravnih, prekršajnih i sudskih postupaka.

Sam je pokrenuo prekršajni postupak pred Sudom za prekršaje u Kotoru, sa zahtjevom za sudsko odlučivanje o prekršajnom nalogu koji mu je izdat. Postupak je, kako on tvrdi, odugovlačen i trajao je više od 14 mjeseci, nakon čega je Donković oglašen krivim, ali je rješenjem Vijeća suda za prekršaje u Podgorici 1. aprila ove godine, on na kraju ipak, oslobođen krivice.

Ni nakon više urgencija, vozilo mu nije vraćeno, a u međuvremenu su troškovi samo nastavili da rastu jer mu je PST svakog dana dodavao po 5 euta ležarine. Sada, nakon više od 540 dana ukupni tropkovi odnošenja i čuvanja njegovog automobila, a koje Donković odbijao da plati, iznose skoro 3.000 eura.

Sa druge strane, i sam Donković je imao velike troškove jer je zbog, kako tvrdi, nezakonitog oduzimanja njegovog automobila, bio prinuđen da iznajmi rentakar vozilo po cijeni od 35 eura na dan. Kada se izračunaju ti i troškovi u međuvremenu gotovo potpuno uništenog njegovog “reno megana” na kojeg je pored ostaloga, tokom “čuvanja” na parkingu PST-a pala trula grana jednog velikog stabla i oštetila krov i vjetrobran, Donković tvrdi da je od 29. novembra 2022. do danas pretrpio ukupnu štetu pod oko 30.000 eura. Namjerava da tuži Opštinu Tivat i PST tražeći da mu oni nadoknade štetu koju je imao zbog kako naglašava, nezakonitog oduzimanja i zadržavanja njegove imovine, te poziva sve druge vozače u Crnoj Gori kojima se na sličan način odnose i provremeno zadržavaju automobili, da preduzmu iste mjere koje je on preduzeo i zaštite svoja prava.

Posebno naglašava da je Osnovni sud u Kotoru pred kojim je u decembru 2022. pokrenuo parnični postupak podnoseći tužbu za nezakonito smetanje državine vozila, odbio zahtjev njegovih advokata da do donošenja presude izda privremenu mjeru kojom bi se PST-u naložilo da Donkoviću vrati vozilo “kako ne bi nastupile neotklonjive štetne posljedice”.

U međuvremenu je njegov zarobljeni automobil u Tivtu devastiran i pretrpio je štetu koju je vještak procijenio na 3.339 eura, da bi Osnovni sud u Kotoru tek u julu prošle godine donio presudu kojom je obavezao tuženi PST da Donkoviću “preda u svojinu i državinu oduzeto vozilo u roku od 15 dana po pravosnažnosti”. Međutim, PST je na ovo uložio žalbu i postupak je trenutno pred Višim sudom, a Donkovićev “megan” i dalje propada zarobljen u Tivtu.

“U ovom slučaju su, bez ikakvog održivog pravnog osnova a što je na kraju pokazala i odluka Višeg suda za prekršaje u Podgorici da nisam počinio prekršaj koji mi je Komunalna policija Tivta stavila na teret, upotrebom nedozvoljene prinude, ograničavanjem prava svojine, protokom vremena nastupile neotklonjive štetne posljedice – šteta koju će sada neko morati da plati novcem koji građani daju u budžet”, zaključio je Donković.

3.339 eura je procijenjena šteta na vozilu Dušana Donkovića, nastala na parking PST-a.

Na molbu da prokomentarišu slučaj Dušana Donkovića, iz Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat “Vijestima” je rečeno da je Donković “po nalaženju ovog organa dana, 29. 11. 2022. godine u 11.25 časova u Ulici Njegoševa u Tivtu, nepropisno parkirao vozilo marke “reno”, reg.oznaka KO AN 659, na mjestu gdje je saobraćajnim znakom zabranjeno parkiranje čime je postupljeno suprotno čl. 60 st. 1 tač. 23 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima…, a što je kažnjivo po čl. 323 st. 1 tač. 11 istog Zakona.

“Vozilo u prekršaju je fotografisano, konstatovano je da je isto premješteno specijalnim vozilom “pauk”, te da okrivljeni prilikom kontrole nije bio prisutan, a povodom svega izdat je prekršajni nalog. U postupku sudskog odlučivanja po prekršajnom nalogu, iniciranom od strane gore pomenute stranke, Sud za prekršaje u Kotoru dana 15. 2. 2024. godine imenovanog je za pričinjeni prekršaj oglasio krivim i kaznio u skladu sa Zakonom o prekršajima i Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima. U postupku po žalbi Dušana Donkovića izjavljenoj na prednje rješenje Suda za prekršaje u Kotoru, Viši sud za prekršaje Crne Gore dana 1. 4. 2024. godine preinačio je prvostepenu presudu i okrivljenog je oslobodio krivice”, saopštili su iz tog Sekretarijata ne komentarišući kako je moguće da Viši sud za prekršaje na kraju oslobodi Donkovića krivice, ako oni tvrde da imaju fortografije njegovog nepravilno parkiranog automobila.

“Vozilo je sve vrijeme trajanja postupka smješteno na parkingu u Arsenalskoj ulici. Usljed jakog nevremena koje se dogodilo, vozilo je oštećeno o čemu postoji zapisnik koji su sačinili pripadnici Odjeljenja bezbjednosti Tivat”, rekli su iz Opštine Tivat ne objašnjavajući ko će zbog toga - oni ili opštinsko preduzeće PST- na kraju Donkoviću platiti pretrpljenu štetu.

Direktorica PST-a Snežana Vukosavović Novosel uprkos obećanju da će to učiniti, nije odgovorila na pitanja “Vijesti”u vezi sa ovim slučajem.