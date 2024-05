On je istakao da MUP pruža tehničku i logističku podršku posljednjem izvještaju Komisije za istrage napada na novinare.

Izvor: Demokrate

U ime Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) kandidovaću informaciju ka Vladi koja će, siguran sam, rezultirati raspisivanjem nagrade za bilo koju informaciju koja bude dovela do izvršilaca ili nalogodavaca ubistva glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista "Dan", Duška Jovanovića, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, prenose Vijesti.

On je istakao da MUP pruža tehničku i logističku podršku posljednjem izvještaju Komisije za istrage napada na novinare.

"Evo danas, po isteku 20 godina kada je ubijen, ne samo čovjek, nego kada se pokušala ubiti, ali i satrijeti slobodna riječ u Crnoj Gori, i kao građanin Crne Gore, ali i kao najviši državni funkcioneri, imamo dužnost da svojim odnosom, ne samo na ovaj dan, već u svakom danu obavljanja naših funkcija učinimo sve da ovaj slučaj bude rasvijetljen. To nije obaveza samo prema Dušku Jovanoviću, to nije obaveza samo prema slobodi medija, to je obaveza prema demokratiji, to je obaveza prema slobodnoj riječi", kazao je Šaranović.

Istakao je da, kao ministar unutrašnjih poslova može da kaže da ga ohrabruje što je prije godinu dana opet pokrenuta istraga pred Višim državnim tužilaštvom.

"I ono što ovdje sa punim ubjeđenjem garantujem, ne samo vama prisutnima, već svim građanima Crne Gore, na prvom mjestu žrtvi, nezaboravljenoj žrtvi Duška Jovanovića, jeste da ću uložiti sav svoj autoritet ministra unutrašnjih poslova da Uprava policije uradi sve što bude u svojoj moći i sve što je u njenoj nadležnosti kako bismo konačno nakon 20 godina iskoračili u rasvjetljavanju ovog slučaja. Podsjećam ovom prilikom da je dakle samo jedan saučesnik osuđen na 20 godina zatvora, već 19 godina je prošlo, on će brzo biti na slobodi, ali mi na današnji dan nemamo informaciju o tome ko su izvršioci i ono što je mnogo bitnije ko su nalogodavci. Mislim da je dužnost i tvrdim da je dužnost cjelokupnog državnog aparata da učinimo sve da se konačno i nalogodavci i izvršioci privedu pravdi i siguran sam da oko takvoj jednog opredeljenja postoji pun konsenzus na nivou cjelokupnog državnog aparata", zaključio je Šaranović, pišu Vijesti.