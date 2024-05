Injac je poručila Klikovcu da bivšu sekretarku za finansije Snežanu Popović pita i pozove na odgovornost, a koja je tu funkciju obavljala do jula prethodne godine

„Klikovac manipuliše dezinformacijama. Sekretarka Anđušić rješava loše prakse koje nam je ostavila prethodna vlast. Imam veliki spisak nezakonitosti prethodne sekretarke za lokalnu samoupravu, gospođe Milačić. Svaki dan stižu izvještaji Upravne inspekcije. Došli smo do 30 nezakonitih zaposlenja, a svega pet službi je obradila Upravna inspekcija. Imamo podatke kako se zapošljavalo od strane prethodnog gradonačelnika. Broj je rastao od 751, s početka 2022, a do trenutka dok smo došli porastao je za oko 100. Najviše tih zaposlenja nije urađeno u skladu sa zakonom i to kaže Upravna inspekcija“, istakla je Gradonačelnica.