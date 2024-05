Više večerašnjih letova na podgoričkom aerodromu preusmjereno je, otkazano ili kasne zbog nevremena.

Dolazni let iz Krakova je tako preusmjeren za Dubrovnik, iz Milana za Tiranu, avion Er Srbije vraćen je za Beograd, a za glavni grad Srbije preusmjeren je i avion iz Istanbula. Let iz Liona preusmjeren je za Dubrovnik, dok kasni let Er Montenegra iz Beograda najavljen za 21.40.