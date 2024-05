Troje državljana Srbije, uključujući i dvoipogodišnje dijete, spašeni su u sinoćnoj akciji u kojoj su učestvovali pripadnici Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, saopštio je UPSUL.

"Oni su u ranim jutarnjim časovima isplovili kajakom iz Čanja, ka Kraljičinoj plaži, a nakon pretrage koja je trajala više od dva sata pronađeni su na Vezirovoj plaži uveče oko 22.40h. Zbog dugog boravka na moru, dijete je bilo u stanju hipotermije, zbog čega je odmah nakon spašavanja predato na trijažu Zavodu za hitnu medicinsku pomoć", navodi se u saopštenju.

Kažu da su potragu otežavali loši vremenski uslovi, zbog čega su u pripravnosti bili vazduhoplovi Ministrstva unutrašnjih poslova i Vojske Crne Gore, a u akciji traganja i spašavanja učestvovali su i pripradnici sektora granične policije i Službe zaštite i spašavanja Bar.

"Naime, Pomorsko-operativni centar primio je u 20:28h poziv da su tri osobe, dvije odrasle i dijete, isplovile sa kajakom u jutranjim časovima iz Čanja, ka Kraljičinoj plaži i da se nisu vratile do samog sumraka. Uprava pomorske sigurnosti je odmah poslala jedan spasilački čamac koji je isplovio iz Luke Bar i brzo počeo pretragu u reonu Čanj - Dubovica - Buljarica - Petrovac - Perazića do. Vremenski uslovi nisu bili naklonjeni akciji traganja i spasavanja, jer je južni vjetar pojačavao, kiša je smanjila vidljivost, a čamac kretao veoma blizu stjenovite obale. Drugi spasilački čamac SAR-1, sa posadom i pripadnicima Sektora granične policije - JUG, je isplovio i počeo pretragu od Maljevika do Čanja, gdje su se na čamac ukrcali pripadnici Službe zaštite i spašavanja Bar, te svi zajedno počeli pretragu svih uvala, plaža i veoma stjenovitog i opasnog predjela iza Čanja ka Buljaricama", navodi UPSUL.

"U 22:42 časova, spasilački čamac SAR-1 je uočio izgubljene osobe na Vezirovoj plaži, a samo izvlačenje se obavilo plivanjem, nakon čega su hitno transportovni čamcem do Bara, gdje gdje su sve tri osobe predate na trijažu Zavodu za hitnu medicinsku pomoć. Akcija je spovedene u veoma otežanim vremenskim uslovima i u skladu sa Nacionalnim planom traganja i spašavanja na moru, gdje su bili aktivno angažovani svi resursi Crne Gore", dodaju.

UPSUL navodi da, s obzirom na to da je turistička sezona počela, ovakvi slučajevi "nas podsjećanju na neželjene situacije iz predhodnih godina, kada su se zbog neopreznosti prilikom izlaska na more tokom lošeg vremena, nažalost, gubili ljudski životi".

"Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama apeluje da se prilikom svakog isplovljenja ili odlaska na 'divlje plaže' obavezno pogleda vremenska prognoza za taj dan, kao i da se pozivom na broj 129 sigurnosti zatraže sve infomacije prije isplovljavanja. Takođe, na ovaj broj se može prijaviti bilo kakva opsnost na moru", zaključuje se u saopštenju.