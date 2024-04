Takva odluka izazvala je zaprepaštenje kod ugostitelja, koji su kontaktirali redakciju, navodeći da je to udar na njihovo poslovanje, te da su spremni na proteste, jer upravo je tokom prvomajskih praznika Budva je puna gostiju

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Uoči prvomajskih praznika, kada je veliki karneval i zvanični početak ljetnje sezone tokom koga se očekuje dolazak na hiljade gostiju, ugostiteljima u Starom gradu, ali i kontakt zoni naređeno je da uklone zvučnike sa svojih terasa, jer u suprotnom Komunalna policija i inspekcija će izricati kazne i do 1.000 eura, prenose Vijesti.

“Na osnovu Odluke o komunalnom redu Opštine Budva zabranjeno je postavljanje uređaja za reprodukciju muzike sa zvučnim kutijama van poslovnog prostora, kao i u unutrašnjosti prostora i štokova u zoni Staroga grada. Članom 79 stav 1 tačka 67 ove Odluke propisana je kazna u iznosu od 1.000 eura. Ukoliko ne budete poštovali navedenu zabranu Komunalna inspekcija i komunalna policija će preduzeti radnje i mjere iz svoje nadležnosti”, navodi se u obavještenju koje potpisuje v. d. načelnika Vladan Braunović, u koje su “ Vijesti” imale uvid, a dostavljeno je ugostiteljima u Starom gradu.

Takva odluka izazvala je zaprepaštenje kod ugostitelja, koji su kontaktirali redakciju “Vijesti”, navodeći da je to udar na njihovo poslovanje, te da su spremni na proteste, jer upravo je tokom prvomajskih praznika Budva je puna gostiju, a Stari grad je epicentar gdje turisti borave. Oni su, kako su “Vijestima” kazali, šokirani takvom odlukom, te da njih, koji predstavljaju važnu ponudu metropole turizma, niko nije konsultovao, zbog čega su spremni i na proteste.

Aktuelna vlast predvođena predsjednikom Skupštine opštine Nikolom Jovanovićem, još prije mjesec i po se pohvalila da je postigla dogovor sa predstavnicima savjeta Mjesne zajednice “Stari grad”, te da će problem buke biti riješen, a ovaj lokalitet u pravom smislu biti tiha zona, kako je to i propisano, pišu Vijesti.

Da su gradske vlasti odlučne da sprovedu namjeru da na terasama ugostiteljskih objekata bude zabranjeno emitovanje muzike, bilo je jasno na prvom sastanku Koordinacionog tijela za pripremu sezone, kada je Jovanović kazao da je Opština Budva ove godine riješila problem buke u kontakt zoni Staroga grada, te da će biti zabranjeno izvođenje muzike na otvorenom, za šta je Komunalna policija i inspekcija dobila jasna uputstva.

Potpredsjednica Opštine Jasna Dokić je tada poručila da će ono što su se dogovorili sa predstavnicima MZ “Stari grad” biti ispoštovano, jer u suprotnom će se u skladu sa zakonom postupati Komunalna policija.

Da su ugostitelji nezadovoljni takvom odlukom upozorio je tada predsjednik Udruženja ugostitelja Budve Aleksandar Jovanović koji je kazao da nije najbolje rješenje uklanjanje zvučnika, jer se ne smije ići u krajnosti.

“Ukoliko to budete sprovodili imaće otpor ugostitelja. Ne treba ići iz krajnosti u krajnost. Muzike mora biti, treba samo da se ispoštuje zakonska rješenja koja propisuju koliko decibela treba da bude. Bez muzike urušili bi ponudu Staroga rada. Ako budete ugasili muziku u kompletnom dijelu kontakt zone, to bi uticalo na turističku ponudu tog dijela Budve. Moramo još jednom razmisliti, da ne ugrozimo sezonu, jer može da se nađe kompromisno rješenje. Zakon propisuje da nivo buke bude 65 decibela, ko to ne poštuje treba angažovanjem Komunalne policije da budu kažnjeni”, naglasio je Jovanović.

“Vijesti” su ranije objavile stav Udruženja ugostitelja Budve, koji su naveli da bi se takvom odlukom Opštine Budva upalo u zamku posmatranja pravne norme izolovano od društvene stvarnosti.

“Stvarnost je da problem buke nije samo problem Starog grada i Gospoštine… I stanovnici Bijelog dola imaju problem i Rozina, i Dubovice, i Petrovca, i Rafailovića. Primjene člana 39 stav 1 tačka 9 Odluke o komunalnom redu je diskriminatorska u odnosu na sve druge stanovnike opštine Budva jer su nedvosmisleno stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na stanovnike Starog grada, konkretno njima se ne garantuje pravo na dostojanstven život. S tim u vezi bi trebalo proširiti dejstvo predmetne odredbe na cijelu teritoriju opštine Budva jer ćemo doći u situaciju da dva privredna subjekta, koji pružaju apsolutno iste usluge, nemaju iste uslove za rad i da na razmaku od samo nekoliko metara jedni smiju da postavljaju uređaje za reprodukciju muzike sa zvučnim kutijama van poslovnog prostora, dok je drugima to zabranjeno”, istakli su ugostitelji, prenose Vijesti.

Prijedlog Udruženja ugostitelja Budve je da se konačno počne sa primjenama odredbi Zakona o turizmu i ugostiteljstvu u dijelu zaštite od buke od elektroakustičkih i/ili akustičkih uređaja, koji je konstruktivniji od lokalnih akata.

“Smatramo da je vrijeme da se stane na put selektivnosti u primjeni, pa čak i gruboj i otvorenoj zloupotrebi zakona od strane nadležnih kojih su zaduženi za nadzor i kontrolu. Zahtijevamo da se radikalizuje kaznena politika za prekoračenje graničnih vrijednosti buke predviđenih Zakonom, a kod povratnika i oduzme dozvola za rad, pa da se savjesnim ugostiteljima omogući pravo na rad i na jednake uslove. Još jednom podvlačimo da imamo zajednički interes i mi ugostitelji, i građani Budve, i cijela turistička privreda da kvalitet turizma u Budvi bude na što višem nivou, te smatramo da je u tom pravcu neophodan što širi koncenzus i hitan kopernikanski zaokret u turističkoj strategiji “, naveli su ugostitelji.

Predsjednik Skupštine opštine Nikola Jovanović i Glavna administratorka Nevenka Božović Jovović u martu su se sastali sa predstavnicima MZ Stari grad povodom obraćanja predstavnika te MZ sa zahtjevom za dostavljanje mišljenja u vezi primjene Odluke o komunalnom redu.

“Stav Opštine Budva je da, iz odredbi odluke jasno proizilazi da je na javnim površinama i površinama u javnom korišćenju u zoni Starog grada, odnosno objektima koji su obuhvaćeni odredbom člana 39, stav 1, tačka 9 Odluke o komunalnom redu, zabranjeno postavljanje uređaja za reprodukciju muzike sa zvučnim kutijama van poslovnih prostora, odnosno na terasama, u unutrašnjosti prozora i štokova, pri čemu se navedena odredba odnosi na sve poslovne prostore u zoni Starog grada, bez izuzetka”, navodi se u saopštenju nakon sastanka, pišu Vijesti.

Predstavnici MZ Stari grad iskazali su veliku zahvalnost i zadovoljstvo na rešavanju ovog višedecenijskog problema kako bi se nivo buke doveo u zakonski okvir, omogućio dostojanstven život građana Budve i najzad, kako bi turisti dobili dostojanstvene i kvalitetne uslove za boravak, posebno imajući u vidu da Stari predstavlja svojevrsan spomenik kulture i da kao kulturno dobro uživa posebnu zaštitu države propisanu odredbama Zakona o zaštiti kulturnih dobara kao i da Ustav propisuje da je svako dužan da čuva prirodnu i kulturnu baštinu od opšteg interesa. Na ovaj način prevaziđen je problem buke u Starom gradu i kvalitet turističke ponude uzdignut na veći nivo.