"Dragi vjernici, danas smo ovdje zajedno. Sa nama je dosta mladih ljudi i djece, koja su ukras Bajrama i naših života.Dužnost nam je da ih upućujemo na pravi put."

Izvor: Vlada Crne Gore

Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić kazao je u bajramskoj poruci da ovaj Bajram treba da bude praznik pobjede trajnih vrijednosti nad trenutkom prolaznosti, pobjede mira nad nasiljem, pravde nad silom, prenose Vijesti.

"Dragi džematu, braćo i sestre, ispraćamo mjesec Ramazana koji smo proveli u postu i predanosti Stvoritelju. Istarajnost na duhovnoj i tjelesnoj samokontroli osvijetlila nam je horizont Božije bliskosti u kojem se jasno čuje eho vječnosti, a razum razlučuje dobro od zla."

"Osnaženi ramazanskim blagodatima kadri smo odoljeti besplodnim diskusijama i ispraznim temamakoje nas međusobno udaljavaju i zamućuju vodu sa vrela Iskona. Samokontrola nas je poučilasamokritičnosti kao najboljem načinu rada na sebi. Jer, ako se ne bavimo sobom drugi će se bavitinama. I eto prilike nekompetentnim egoistima da nameću narative koji narušavaju međuljudske odnose i manipulaciju predstavljaju istinom.

"Bajram nam dolazi kao potvrda sazrijevanja tokom ramazana. Kao praznik svjedočenja da čvrsto gazimo na pravome putu. Allah je najveći i istina Njemu pripada!

"Dragi vjernici, danas smo ovdje zajedno. Sa nama je dosta mladih ljudi i djece, koja su ukras Bajrama i naših života.Dužnost nam je da ih upućujemo na pravi put. Da im stvaramo ambijent suživota, kidajući balkansku spiralu stradanja koja gotovo da nije zaobišla nijednu generaciju. Roditeljski poziv zahtijeva trud u interesu djeteta, a ne prenošenje sopstvenih frustracija i anahronih mitova koji izazivaju segregaciju po raznim osnovama. Djeca se rađaju bezgrešna, s instinktom za ljubav, mržnja im se nameće kroz vaspitanje, odnosno nevaspitanje, pišu Vijesti.

“'O ljudi, Mi smo vas od muškarca i žene stvorili i plemenima i narodima vas učinili da biste se upoznali… A da je Gospodar tvoj htio, sve bi ljude sljedbenicima jedne vjere učinio…' Ove Kur’anske istine jasno potvrđuju da će do Sudnjega dana živjeti različiti narodi u različitim vjerama,i da je jedini model mira interakcija među njima. To je, ustvari, koncept savremenog interkulturalizma koji jedini obećava svijetlu budućnost svim našim potomcima u zajedničkoj domovini.

"Muslimanke i muslimani u Crnoj Gori, mi smo ramazanske blagodati uživali u džamijama i domovima, u krugu najdražih, u miru i slobodi. Ali,ovog ramazana naše dove, više nego ikad, bile su usmjerene ka prvoj Kibli, ka Palestini. Svjedočili smo sistematskom progonu i ubijanju naše nevine braće, bezbroj puta ubijene.

"Na izmaku snage gledali smo stradanja djece, nevinih civila, medicinskog osoblja, humanitaraca, izbjeglica u kampovima… Biološko pravilo po kome djeca sahranjuju roditelje u Gazi je izuzetak. Tamo roditelji sahranjuju djecu. Svakodnevno. Na očigled svijeta.

"Naš voljeni Poslanik nas uči da 'ko od nas vidi neko zlo, neka ga ukloni rukom. A ako ne može, neka to učini svojim jezikom. A ako ni to ne može, onda neka to osudi svojim srcem, a to je najslabiji oblik vjerovanja.'

"Mi nemamo moć kojom bi ovo zlo zaustavili 'rukom', a oni koji je imaju na izmaku su strpljenja. Jezikom i srcem, jasno i glasno, osuđujemo zločine izraelskog režima nad nevinim stanovništvom Gaze. Ujedno, osuđujemo svaki zločin nad svakim nevinim čovjekom.

"Između očaja i nade, mi biramo nadu koju crpimo iz Allahovog obećanja: 'I ne gubite hrabrost i ne žalostite se; vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici. Ako vi dopadate rana, i drugi rana dopadaju. A u ovim danima Mi dajemo pobjedu sad jednima, a sad drugima, da bi Allah ukazao na one koji vjeruju i odabrao neke od vas kao šehide – a Allah ne voli nasilnike.'

"Dakle, nema vječne pobjede, niti vječnog poraza. Samo je Allah vječan! 'O vjernici! Budite čvrsti radi Allaha, svjedočite u ime pravde i nemojte da vas neprijateljstvo nekog naroda navede da ne postupate pravedno', naređuje nam se u Kur’anu Časnom.

"Beskompromisna pravednost je naš imperativ, jer moć izvire iz pravde, a ne pravda iz moći!

"Nasilje je uvijek poraz. Pravedan mir je uvijek pobjeda. Zato činimo dove za pravedan mir u Svetoj zemlji i u cijelome svijetu!

"U to ime, neka ovaj Bajram bude praznik pobjede trajnih vrijednosti nad trenutkom prolaznosti, pobjede mira nad nasiljem, pravde nad silom. Osjetimo punoću života u Bajramu i podijelimo prazničnu radost i nadu sa svim ljudima. Moleći Allaha, dž.š., da nam primi post, svim muslimankama i muslimanima u zemlji i dijaspori čestitam ramazanski Bajram! Bajram šerif mubarek olsun! Gezuar fitr Bajramin", naveo je Fejzić u poruci, prenose Vijesti.