Vremenska prognoza za srijedu, 27. Mart 2024. godine.

Promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, naročito u ranim jutarnjim i ponovo u noćnim satima, a tokom dana duži periodi suvog vremena. U noći između srijede i četvrtka ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar umjeren do jak, na udare i veoma jak, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 14, najviša dnevna od 12 do 23 stepena.