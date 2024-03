Veliki broj zaposlenih u kolašinskoj lokalnoj upravi su minule godine, tokom nekih ili svih mjeseci, primali dodatke od 10 do 30 odsto na osnovnu zaradu, navodno zbog “povećanog obima posla ili učestalog angažovanja van radnog vremena i vikendima”.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

To se može zaključiti iz nekoliko stotina rješenja, koja su, na osnovu zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama dostavljena “Vijestima” iz Opštine.

Prema toj dokumentaciji, dodatke na zaradu, po istom osnovu, primali su portiri, vozači, higijeničarke, domari, arhivski tehničari... kao i ekspertski kadar, pišu Vijesti.

Na primjer, u dokumentaciji se za decembra prošle godine odnosi pedesetak rješenja kojima se za namještenike i službenike u različitim sekretarijatima i službama utvrđuje dodatak na osnovnu zaradu od 20 do 30 odsto. Većina njih iste iznose primila je i u novembru. Još neki mjeseci minule godine karakteristični su po brojnim rješenjima iz kojih bi se moglo zaključiti da su zaposleni, od ekspertskog kadra do domaćica i domara, obavljali često obiman posao nakon radnog vremena.

Pojedini zaposleni su, prema rješenjima, tokom svih mjeseci minule godine radili poslije radnog vremena ili vikendima. Dodatke na zarade, bar prema onome što se može naći u obimnoj dokumentaciji, nijesu primali funkcioneri. Međutim, njihovi saradnici, od sekretarica, referenata do savjetnika, navodnom su vrlo često pozivani na posao poslije podne ili vikendima i mjesecima su imali “povećan obim posla”.

Zanimljivo je da su i neki matičari u kolašinskim selima, prema rješenjima kojim im je ustanovljeno pravo na dodatak na osnovnu zaradu, imali posla više nego što je predviđeno da imaju u okviru radnog vremena. To se, navodno, dešavalo tokom više mjeseci lani.

Kako pišu Vijesti, za nekoliko zaposlenih i u ovoj godini napravljena su slična rješenja. Prema tim rješenjima, iz lokalne uprave predviđaju da će neki od sužbenika i namještenika raditi “učestalo poslijepodne i vikendima” sve do kraja ove godine, pa su im dodaci na osnovne zarade od 10, odnosno, 30 odsto zagarantovani od 1. januara do 31. decembra 2024. godine. Za neke, pak, rješenja te vrste, rađena krajem januara, odnose se na period do kraja februara ili do kraja juna.

Uporište za nekoliko stotina rješenja kojima je utvrđena isplata dodatka na zaradu iz Opštine našli su u Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Tim zakonom definisano je da dodatak na osnovnu zaradu zapslenima za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima može biti određen u visini od 30 odato osnovne zarade. Odlukom o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Kolašin propisano je da se do tog iznosa dodatak na zaradu može utvrditi namještenicima i službenicima.

Sa nekim od zaposlenih na neodređeno vrijeme u dva sekretarijata zaključivani su i ugovori o dopunskom radu, tokom više mjeseci prošle godine. Tako je, na primjer, “mlađi rađunovođa” u Sekretarijatu za finansije, imovinu i ekonomski razvoj, za obračun zarada, vođenje računovodstvene evidencije, knjigovodstvo mjesecima dobijao još po 250 eura. Jedan od savjetnika u službi predsjednika Opštine obavljao je dodatno vođenje evidencije, klasifikovanje i čuvanje podataka, arhiviranje... za Sekretarijat za planiranje prostora za šta mu je mjesečno plaćano od 150 do 200 eura.

U dokumentaciji dostavljenoj “Vijestima” nije navedeno koliko su radnih sati i koliko često namještenici i službenici bili angažovani poslije radnog vremena i vikendima ukupno, te koje su poslove obavljali i zbog čega je bio povećan obim posla. Očigledno je jedino da su određeni zaposleni imali vanredan posao tokom prve polovine jula, kada su u Kolašinu održavane Međuopštinske omladinske sportske igre (MOSI). Nije jasno koje su ostale situacije, tokom kojih bi bilo potrebno masovno angažovanje službenika i namještenika i kad im se radno vrijeme završi. Sva rješenja o dodacima na zarade su jednobrazna i razlikuju se samo po podacima o službeniku, odnosno, namješteniku, pišu Vijesti.

Prema dijelu odgovora na pitanja “Vijesti” vidi se da plate iz opštinske kase prima 99 funkcionera, službenika i namještenika. Za njihove zarade prošle godine je potrošeno oko 1,3, dok je ove godine planirano oko 1,5 milona eura. Na povećanje iznosa je, kako je obrazloženo, uticalo povećanje zarada u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa.