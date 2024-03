Nakon stubića koji otežavaju život učesnicima u saobraćaju, na nekoliko lokacija u gradu postavljene su "tor" ograde. Ograde koje izgledom podsjećaju na torove za ovce i ostalu stoku, postavljene su u širem centru grada.

Osim toga što su po mišljenju građana naružile izgled Glavnog grada, postavlja se pitanje i koliko ugrožavaju bezbjednost i otežavaju život starijim građanima i slabije pokretnim osobama. Teško da sada Hitna pomoć može efikasno prići ulazima ispred kojih su ograde, a zamislite i svakodnevne situacije gdje stariji građani treba da nekako dodju do auta ili taksija. Prosto nemoguće!



Isto se odnosi i na osobe sa povredama nogu. Naravno navikli smo dugi niz godina da gradske vlasti donose skroz nelogične odluke, iz samo njima znanih razloga, a kako se čini tome nema kraja.

Problem protoka saobraćaja i onemogućavanje parkiranja na tim lokacijama očekivano nije rijesen, jer ljudi i dalje parkiraju auta. Za to postoje rešenja koja se primjenjuju širom svijeta a to su visoke kazne. Ovako, samo se ruži izgled grada i otežava život najranjivijih kategorija stanovništva.