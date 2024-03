Ugovor o donaciji potpisali su dr Aleksandar Radović, direktor Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) i Tamaš Kamaraši, predsjednik Upravnog odbora CKB-a.

Institut za bolesti djece (IJZCG) uskoro dobija savremenu medicinsku opremu – ultrazvučni aparat Point of Care i Oto Read aparat za skrining sluha.

Vrijednost oba aparata, kako je saopštila ta medicinska ustanova, iznosi preko 50 hiljada eura, a sredstva za nabavku je obezbijedila Crnogorska komercijalna banka (CKB).

Iz Kliničkog centra (KCCG) kazali su da ultrazvučni aparat Point of care je standard za plasiranje centralnog venskog puta i bodenje neuromišićnih blokova. Ovaj aparat omogućava lako i jednostavno identifikovanje centralnih vena, nervnih pleksusa i perifernih nerava čime se značajno olakšava svakodnevni rad anesteziologa u operacionoj sali.

“Institut za bolesti djece će uskoro imati na raspolaganju i Oto Read aparat za otoakustičnu emisiju koji kombinuje brzo i sveobuhvatno testiranje sluha kod novorođenčadi, djece i odraslih. Testiranje sluha traje nekoliko sekundi i tumačenje rezultata je vrlo jednostavno. Njegov značaj je posebno naglašen u procjeni ototoksičnosti, početka profesionalnog gubitka sluha i funkcionalnih slučajeva gubitka sluha”, kazali su iz Kliničkog.

Dr Aleksandar Radović, zahvaljujući se na još jednoj vrijednoj donaciji, kazao je da je CKB prepoznata u crnogorskoj javnosti po društvenoj odgovornosti a posebno njihova briga i empatija za naše najmađe članove zajednice.

“U ime naših najmlađih pacijenata, njihovih roditelja, zaposlenih naše ustanove i svoje lično, iskreno se zahvaljujem na još jednoj vrijednoj donaciji, posebno što je opredijeljena Institutu za bolesti djece. Briga za najmlađe članove naše zajednice, posebno one koji imaju zdravstvene problem je prioritet svih prioriteta. Njihova budućnost zavisi od našeg odgovrnog ponašanja a ovaj čin je najbolji primjer, jer ćemo dobijanjem savremenih aparata uanprijediti pružanje zdravstvenih usluga našoj najvulnerabilnijoj populaciji. U to ime još jednom zahvaljujem svim zaposlenima u CKB-u i vašim klijentima koji su svojim učešćem doprinijeli ovom plemenitom činu”, naglasio je dr Radović.

Tamaš Kamaraši istakao je da je iznos za nabavku medicinske opreme prikupljen u okviru inicijative “Tu smo. Za bezbrižno djetinjstvo”.

On je podsjetio da je u okviru pomenute inicijative, u periodu od 26. decembra 2023. do 15. januara 2024. godine, CKB donirala po jedan euro za svako plaćanje veće od 10 eura koje su klijenti obavili putem CKB GO aplikacije.

„Duže od jedne decenije, kroz nabavku potrebne medicinske opreme, CKB podržava Institut za bolesti djece. Međutim, danas smo posebno ponosni jer smo u ovu plemenitu misiju, po prvi put, direktno uključili i naše klijente. Vjerujem da smo na taj način poslali važnu poruku – tu smo da povezujemo i osnažujemo ljude, kreirajući inicijative koje nam omogućavaju da postignemo ciljeve koji su u najboljem interesu cjelokupnog društva. Zahvaljujem se klijentima CKB-a i timu Instituta za bolesti djece, na još jednom važanom koraku koji smo zajedno napravili u procesu očuvanja zdravlja mališana”, kazao je Tamaš Kamaraši, predsjednik Upravnog odbora CKB-a.

Za nešto manje od mjesec dana, oba medicinska aparata biće dostupna za liječenje pacijenata Instituta za bolesti djece.