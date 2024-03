Promjenljivo do potpuno oblačno i toplije vrijeme.

Mjestimično se očekuje kiša, naročito u jutarnjim satima, a tokom dana dosta suvog vremena u većem dijelu zemlje. Vjetar umjeren do jak, tokom noći na sjeveru i veoma jak do olujni, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 12, najviša dnevna od 7 do 20 stepeni.