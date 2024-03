Velika većina sudija Crne Gore svoj integritet svakodnevno dokazuje poštenim naporima da svojim radom zakonito i pravedno rješavaju konkretne, često vrlo složene činjenične i pravne probleme.

Izvor: Udruženje sudija Crne Gore

Udruženje sudija Crne Gore, povodom izjave okrivljenog Nika Đeljošaja, protiv kojeg se pred Osnovnim sudom Podgorica vodi postupak zbog krivičnog djela pozivanje na otpor iz člana 378 Krivičnog zakonika Crne Gore, smatra da je nužno reagovati, ne samo radi objektivnog informisanja javnosti, već i radi zaštite nezavisnosti sudske grane vlasti i integriteta i

nezavisnosti sudijske funkcije.

Medijski prostor u Crnoj Gori je, uglavnom, prepušten pojedincima, koji sa minimalnim ili nikakvim iskustvom o radu sudova, iznose stavove o valjanosti sudske vlasti i moralnim i stručnim vrijednostima nosilaca sudijske funkcije. Takve stavove, ne iznosi samo laička javnost, nezadovoljne stranke u postupcima, već se takvi stavovi, na temelju nepotpunih i površnih utisaka mogu čuti i od najviših nosilaca druge dvije grane vlasti.

Nedopustivo je da se u javnom prostoru poziva na progon postupajućih sudija, prikazujući ih kao članove kriminalnih grupa, koji rade za nečiji interes i čije su odluke nezakonite i naručene. Za istaći je da rad svakog sudije prolazi veliki broj različitih kontrola,

koje su takve da sa punim pravom možemo i moramo istaći, da sudska vlast, godinama predstavlja najstabilniju granu vlasti u Crnoj Gori, bez obzira na sve kadrovske, funkcionalne i finansijske nedaće sa kojima se borimo.

Još jednom upozoravamo, da pretjerivanje pojedinaca u neutemeljenom kritikovanju, dovodi do opšte sklonosti javnosti ka tendecioznim zaključcima. To je možda posljedica nedostatka iskustva i znanja koje se tiču rada sudova, ali i želje aktera javnog života za postizanjem popularnosti u političkom okruženju, računajući na to da profesionalni položaj

sudija nalaže načelnu suzdržanost u konfliktima koji se događaju u javnom životu.

Velika većina sudija Crne Gore svoj integritet svakodnevno dokazuje poštenim naporima da svojim radom zakonito i pravedno rješavaju konkretne, često vrlo složene činjenične i pravne probleme. Pritom su suočeni s pritiscima, osnovanim i neosnovanim kritikama učesnika u postupcima, kao i medijskoj pažnji.

No bez obzira na sve, smatramo nedopustivim, da okrivljeni Nik Đeljošaj, protiv kojeg se vodi postupak zbog krivičnog djela pozivanje na otpor iz člana 378 Krivičnog zakonika Crne Gore, sebi može dati za pravo da iznosi neutemeljene stavove i sudove o sudiji koja postupa u postupku koji se vodi protiv njega. Ovdje je za posebno ukazati, da se sudske presude ne mogu naručivati, niti pisati unaprijed, nego tek nakon što se zaključi glavni pretres i izvrši analiza svih dokaza. Činjenica da je okrivljeni Nik Đeljošaj ujedno i ministar ekonomskog razvoja i potpredsjednik Vlade Crne Gore, dodatno zabrinjava, jer jedan tako visoko pozicionirani činovnik izvršne vlasti, sebi daje za pravo da iznosi tendenciozne i nedokazane stavove u

odnosu na nosioce sudske i tužilačke funkcije.

S obzirom da je okrivljeni Nik Đeljošaj u svom saopštenju naveo da neće stati dok se ne otkrije konačna istina i dok sudija ne odgovara za svoja nedjela, Udruženje sudija koristi priliku da ga podrži u nastojanju da otkrije sve "kvarne" sudije u Crnoj Gori. Vjerujemo da je prvi naredni i zakoniti korak, podnošenje krivičnih prijava protiv sudija za koja tvrdi da su učinili

nedjela, na koji način bi okrivljeni Nik Đeljošaj prešao sa riječi na djela. Sudije Crne Gore nemaju imunitet koji ih štiti od krivičnog gonjenja, kako to imaju pojedini nosioci izvršne vlasti, a i da ga imamo, istim se ne bi koristili. Ovo iz razloga što je za sudije Crne Gore, od izbjegavanja krivičnog gonjenja, važnije načelo istine, zakonitosti i pravednosti, ali i zbog toga što, ukoliko takve sudije postoje, isti štete ugledu sudijske funkcije i ugrožavaju ostvarivanje prava građana Crne Gore, koji zaštitu traže pred crnogorskim sudovima.

Udruženje sudija Crne Gore ne osporava bilo kome pravo na slobodno mišljenje i izražavanje, naprotiv, podržavamo slobodu izražavanja, ali od nosilaca najviših državnih funkcija i drugih javnih funkcionara, koji smatraju da svojim promišljanjima mogu doprinijeti napretku našega društva (uključujući i sudsku vlast), očekujemo da taj doprinos daju prije svega tamo gdje ih određuje njihov profesionalni položaj, a da samo argumentovanim i utemeljenim tvrdnjama, kroz kritički osvrt, daju doprinos afirmaciji i druge dvije grane vlasti.

Političari nikad ne smiju podsticati nepoštovanje sudskih odluka, a kamoli nasilje nad sudijama i njihov progon, kako to sebi često daju za pravo. Izvršna i zakonodavna vlast imaju obavezu pružiti svu potrebnu i odgovarajuću zaštitu kad su funkcije sudova ugrožene napadima ili zastrašivanjima usmjerenim na članove sudske vlasti. Kada političari upućuju neuravnotežene

kritičke komentare, to se smatra neodgovornim ponašanjem i uzrokuje ozbiljne probleme, jer se na taj način povjerenje javnosti u sudsku vlast može nehotice ili namjerno narušiti.

U takvim slučajevima sudska vlast mora naglasiti da je takvo ponašanje napad na ustav demokratske države i na sudsku granu vlasti. Takvim se ponašanjem takođe narušavaju međunarodne norme.

Stoga, blaćenje i vrijeđenje sudijske funkcije, a kako je to danas učinio okrivljeni Nik Đeljošaj - ministar u Vladi Crne Gore, najoštrije osuđujemo kao nedopušteno i neprimjereno i ukazujemo da se ovakvim izjavama narušava načelo podjele državne vlasti i podriva u sudsku nezavisnost.

Ujedno, pozivamo sve nosioce državnih funkcija, da ubuduće pažljivo biraju riječi kojima se osvrću na rad sudske grane vlasti i na taj način daju doprinos razvoju i jačanju nezavisnosg sudstva Crne Gore, jer bi upravo oni trebali biti svjesni činjenice da mir i red u našem društvu zavise od održavanja jakog i nezavisnoog sudstva, kao treće grane vlasti, saopštavaju iz Udrženja sudija Crne Gore.