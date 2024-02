Letovi do Podgorice će se obavljati dva puta nedjeljno od 6. aprila do 5. oktobra, dok će Tivat imati jedan let nedjeljno više i letovi će se obavljati od 7. aprila do 24. oktobra.

Izvor: MONDO

Transavia, holandska niskotarifna aviokompanija, pokrenuće letove između crnogorskih aerodroma i Pariza (aerodrom Orli) od početka aprila, objavio je Avioportal.me.

Avioportl.me prenosi da očekivana minimalna cijena karte prije ljetnje sezone je oko 50 eura dok se u najtoplijim mjesecima može kretati i do nešto više od 300 eura.

Transavia upravlja savremenom flotom koja se sastoji od 56 aviona tipa Boeing 737, pretežno serije 800, locirane u bazama na amsterdamskom aerodromu Šiphol, kao i u Lionu, Nantu, Parizu (Orli) i Minhenu, piše CdM.