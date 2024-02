Pripadnici takozvanog policijskog narkokartela na kriptovanoj telefonskoj aplikaciji dogovarali su šverc cigareta i nafte, uz precizne podatke o brodskim rutama, “čišćenju” punih kontejnera i dogovarali kako da “priđu” predstavnicima nove vlast.

Izvor: SmartLife / Unsplash / Ian Taylor

“Jer, svi imaju cijenu”, poručuje jedan od njih na Skaju.

Prema podacima dostupnim Vijestima, razgovor o tome u grupnom čatu vodi pet pripadnika te grupe, sakriveni iza nadimaka Pauk, Globus, K.K., Ptica, Mićko...

Specijalno državno tužilaštvo identifikovalo je neke od pripadnika te krimnalne ekipe, a ranije je saopšteno da preduzimaju mjere i radnje u okviru izviđaja u dva krivična predmeta, prenose Vijesti.

“Pauk, ako sam uspio da dogovorim da ti direkno sa Malte dolazi kontejner pun cigara, a da piše nešto drugo, možeš li ga izvući iz luke, a mi onda zamijenimo vani robu koja treba da bude u kontejner? Čovjeka imam koji bi otvorio firmu i ubacio te cigare na njega. Vidi, sa Malte svake nedelje dolaze kontejneri u CG. Pravo u CG. Sa tri kompanije ide. Prva stanica mu je CG. Nema kontrole, nema ništa. Maltežani peru papire na Maltu, mi ništa ne radimo, znači imamo oprane cigarete u kontejner i napisano da dolazi šta nama odgovara. Čovjek je iz luke na Malti”, šalje 2. novembra 2020. godine u grupni čat optuženi sakriven iza pina QU1LGV, koji je koristio nadimak K.K., pišu Vijesti.

Ostatak ekipe saglašava se sa tim predlogom, a on onda objašnjava i da u barskoj luci preuzimaju kontejner “kad nama smjena odgovara”... Vijesti pišu.

Nekoliko sati kasnije on istim saradnicima šalje detaljne opcije šverca cigareta:

“Sad dok spavate da vam otkucam šta i kako može, da ujutro lakše čitate sa mirom. Znači, što se tiče da roba dođe sa maskom imamo tri opcije. Prva opcija - naš brod koji može da vozi tri kontejnera po 20” (oko 1.500 kartona možemo da tovarimo i možemo da dopremimo 300 tona nafte ako imaš opciju da ih iskrcamo u Bar bez plaćanja akcize, znači brod uđe, naše cisterne uđu kao da bi ga napunile, a u stvari izađu one pune) on bi kretao iz Famaguste (turski dio Kipra) na papirima bi pisalo da je laminat, parket il one ploče za pravljenje kuhinja, plakara itd. Ova opcija nas košta oko između 60 i 70 k za ova tri kontejnera da budu u Bar. Druga opcija - Dubai free zone. Znači natovarimo u 40” oko 800 kartona i stavimo masku šta god želimo, to jest šta najbolje može da prođe u Bar. Cijenu za ovo nemam potvrđenu al’ se kretala od 35 do 45 k. Ovo je malo zeznuto, jer taj kontejner se pretovara u dvije luke i može doći do dojave u Bar. Mada dojavu mogu da završim dug je period vožnje. Oko 45 dana roba ide”, prenose Vijesti.

U istoj poruci objašnjava i ostale opcije, ali dodaje da, ako izaberu treću, u posao mora biti uključen šef carine Free zone na Malti i njegova ekipa:

“Treća opcija - Malta. Na Malti isto ima free zona. Cigarete dopremamo na Maltu legalno i stavljamo u magacin koji ćemo iznajmiti kao što smo radili u luku Bar. Iznajmiće ga off shore firma koja je registrovana u Dubai. Maltežani nam peru cigarete i šalju full kontejner za Bar, samo što u papirima piše da je roba koja im mi kažemo da nam odgovara. Ovo je najbrža opcija, al je i najskuplja. U ovu opciju se opet koristi onaj naš brod, al’ ovog puta on služi da sa Malte pere ovu našu robu u Libiju. Stvar sa ovom opcijom je da je u nju uključen šef carine Free Zone na Malti i da on traži da se sastanemo ovih 6/7 dana da bi sve utanačili, jer za njega nije problem da napuni kontejner i da ga pošalje u CG, al’ ako taj kontejner padne u CG, on je na***ao, ne niko u Baru i on traži da garantujemo da se to ne može desiti u Baru. Znači isto tako sam ja od njega tražio garanciju da u sistemu nema dojava o kontejneru, što je on rekao da ne može biti, jer niko sem njegova ekipa ne može znati šta je u kontejneru i samo oni mogu da prijave. Ova opcija nas košta između 60 i 85k po kontejneru koji tovari oko 1.050 kartona ks ili 1.250 kartona Qween size. On traži da se radi dva kontejnera po pošiljci (nedeljno ima jedan brod koji ide direkt Malta - Bar) 4 puta mjesečno. U ovu opciju, isto kao i u prvu, mi preuzimamo robu u Bar, kamione istovarimo na putu za PG i odradimo carinu sa pravom robom u carinarnicu Podgorica. Kontejneri kad dođu u Bar, carina ih ne kontroliše dok ih agent ne spremi za preuzimanje il’ ako ima dojava neka. Znači u našem slučaju čekamo smjenu koja nam odgovara i izvadimo kontejnere”, pojašnjava on ekipi, Vijesti prenose.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Nastavlja sa opcijom šverca iz Egipta, ali upozorava da će im ukrasti pola tovara, ako ne budu u luci kada se cigarete utovaraju.

“Opcija kikirikija iz Egipta isto ima i ja sam odradio dva, prije tri godine u Baru, al’ Egipćani su smećari neviđeni, to moraš biti u Egipat na utovar, inače ti pola robe ukradu. Pauk, ti pogledaj i reci koju opciju da guramo. I ima još jedna opcija, da šaljem regularno cigarete iz Dubaia za Bar, s tim što iz Bara cijeli kontejner odmah ide za Srbiju. Na papire da piše da je u kontejneru 600 kartona, a da u stvari bude 1.200. Na putu iz Bara za BG, prije nego izađe iz CG istovarimo 600 i kamion nastavi dalje da ide za Srbiju. Znači, ovdje je opcija da nam carina u Baru ne broji kartone i da nam ne mjeri kontejner. Znači možemo po dva kontejnera isto odjednom, 4 puta mjesečno”, detaljno objašnjava sagovornicima, pišu Vijesti.

U danima nakon toga dogovaraju odlazak na Maltu, ali i čiji će kamioni i vozači voziti cigarete od barske luke do Rožaja, kako će uzimati cigarete, ko će iz policije “pokrivati” put.

Pričaju i o podjeli novca nakon završenog posla, a na dan kada je formirana vlada Zdravka Krivokapića prave strategiju kako da im priđu, Vijesti pišu.

“Naši su svi, samo da vidimo kako da im priđemo”, stiže sa pina 5TI0YK, a jedan od članova policijskog kartela govori da je tako, “jer svi imaju cijenu”...

“Murija i Carina nam je bitna da probijemo, ove će moje drugove sigurno rasformirat sada. Pri ministarstvu su policije, jesu bili odani predsjedniku, jer je to struja koja je pod Zoranom, ali formalno pravno Uprava policije”, objašnjava član te grupe, koji u posebnom čatu sa odbjeglim policajcem Ivanom Stamatovićem dogovara da ih pokriva... prenose Vijesti.

Tokom dopisivanja oslovljavaju se sa kume...

O tome izvještava i grupu, pa im piše da je “njegov” u Beogradu zbog djeteta.

Šofere ako uhapse, može bit’ robija velika

U posebnom čatu dvojica pripadnika policijske narko grupe pričaju o raspodjeli novca nakon završenog šverca cigareta, ali i šta da rade sa saradnikom kog je u junu 2020. godine tražila policija zbog tog nezakonitog posla, izvjesnim Dadom.

“Bejlis će dobiti 55, Šcepo 55 i Dado 90, manje ovo što je izvarao iz početka što sam mu davao. Tako ću da ih ja rastalim. Jer ova prdnjava od Bejlisa bi ga izvarao i dao bi mu ku**c, a mene Bejlis više ne zanima, daću Šćepu da mu ponese te 55 i neću ni da ga vidim, samo mu treba začepit usta, jer Bejlis je prdnjava lajava. A ja ću tebi dati pare od Dada”, objašnjava član te krimi ekipe, sakriven iza nika Globus (Mićko), Vijesti prenose.

On i njegov sagovornik optužuju izvjesnog Bejlisa da je prevarant i lajavac.

“To go*no odvratno, sigurno je uzeo para od tih što sam tebi ponio. Ta bagra”, šalje Globus, a kada mu sagovornik odgovori koliko je dobio, ovaj konstatuje da je Bejlis “uštinuo već 30 hiljada”... prenose Vijesti.

Dogovaraju se i da saradniku kog traži policija “srede papire” da je bio na hemoterapiji u Makedoniji, a da ga potom prebace do Kosova i da ga advokat sačeka u Rožajama pa preda policiji.

“Brate, treba pričat sa advokatom i da se vidi ako se ovaj prijavi možda stanu sa tim istraživanjem da ne čačkaju puno. Jer ako nam šofere uhapse i ostale koji su radili, može bit’ robija velika”, odgovara Globusu sagovornik sakriven iza pina 3CFD75, prenose Vijesti.